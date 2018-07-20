Родной город Маяковского отмечает 125-летие со дня рождения поэта

ТБИЛИСИ, 20 июля. / ТАСС /. Праздничные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского, прошли в грузинском городе Багдати, где родился великий поэт. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в дирекции функционирующего в Багдати Дома-музея Маяковского.

"19 июля ему исполнилось бы 125 лет, вчера торжественные мероприятия прошли в Москве (в Госмузее Маяковского и в парке культуры и отдыха «Красная Пресня»— прим. ТАСС), сегодня в Багдати мы проводим масштабные мероприятия, посвященные юбилею великого поэта", — отметили в дирекции.

В канун юбилея отреставрировали территорию Дома-музея Маяковского — были обновлены системы освещения, коммуникации и инфраструктура. Что же касается творческой части юбилея, то под открытым небом на территории Дома-музея прошло чтение стихов поэта на русском и грузинском языках. Также выступили авторы изданной недавно в Тбилиси книги о творчестве Маяковского Заал Эбаноидзе и Константин Кикнадзе. В программе юбилея также показы художественной киноленты «Барышня и хулиган» 1918 года с участием самого Маяковского и документального фильма «Дочь поэта», автором которого является грузинская журналистка и режиссер Нана Гонгадзе.

Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года в Багдати на западе Грузии. Он учился в кутаисской классической гимназии. В 1906 году, после смерти отца, переехал с семьей в Москву. Поэт отлично владел грузинским языком и всегда писал, что очень любит Грузию. В 1960-1980-х годах в республике регулярно проводились Дни Маяковского. Дом-музей был создан в Багдати в 1940 году и отреставрирован в 2001-2002 годах.