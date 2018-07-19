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Романтик, поэт и революционер. Владимир Маяковский в архивных кадрах
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Романтик, поэт и революционер. Владимир Маяковский в архивных кадрах
РИА Новости
5 часов назад
Женский форум
Фото:
РИА Новости
Поэт Владимир Маяковский родился 125 лет назад, 19 июля 1893 года. Смотрите на архивных кадрах, как складывалась непростая судьба революционного поэта.
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