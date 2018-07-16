Внук Маяковского прилетит в Россию к юбилею поэта

В Россию из Нью‐Йорка планирует прилететь внук Владимира Маяковского Роджер Томпсон к 125‐летию со дня рождения знаменитого поэта, сообщает телеканал «360».

Специально ко дню рождения поэта ряд музеев готовит выставки, которые посвящены творчеству Маяковского. В частности, для посетителей открыта мемориальная «Квартира на Большой Пресне», которая находится на улице Красная Пресня. А вот Государственный музе В. В. Маяковского временно закрыт на масштабную реконструкцию.

Отмечается, что в программу визита Томпсона входит посещение захоронения Маяковского на Новодевичьем кладбище, а также «Квартиры на Большой Пресне». В настоящее время там открыта выставка «Дочка», которая посвящена матери Томпсона.

Ожидается, что Томпсон приедет в Россию 21–22 июля.

Внук Маяковского Томпсон является сыном Патриции Томпсон, дочери поэта. Она родилась в США. Свою дочь Маяковский всячески скрывал, чтобы не навлечь проблемы с советской властью на нее и ее мать — переводчицу Элли Джонс.

При этом, сам Маяковский видел свою дочь только в 1928 году.