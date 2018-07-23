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Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
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Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Внук Владимира Маяковского Роджер Томпсон поведал настоящую историю своего деда. Из рассказала потомка одного из крупнейших поэтов XX века можно узнать, что драматург был не только главным агитатором революции, но и страстным и ранимым человеком.
Томпосон рассказал, что его бабушка Элли Джонс боялась НКВД, поэтому роман русского поэта с гражданкой США долго время никак не афишировался. Даже в Америке влюбленным лучше было лучше оставаться в тени.
Короткий, но бурный роман Маяковского с Джонс начался на одной из вечеринок в Нью-Йорке. Поэт встретил красавицу-модель, будущую бабушку Роджера. Через три месяца русская эмигрантка со слезами провожала Маяковского на пароход, еще не зная о своем интересном положении, передает РЕН ТВ.
"Он очень ее любил. Я не думаю, что она любила еще кого-то так, как Маяковского", — объяснил Роджер Томпсон. Однако отношений по переписке не получилось.
Почту постоянно вскрывали, поэтому приходилось осторожничать. «Заболела, ложусь в больницу», — писала Элли возлюбленному. Маяковский намек понял.
Рождение дочери едва не обернулось катастрофой для пары. Дело в том, что Элли была замужем. Ее супруг не подал на развод, а дал Элен Патрисии, матери Роджера, свою фамилию.
Позже он все-таки разрешил открыть дочери тайну, которую та хранила вплоть до развала СССР. Только потом она осмелилась называть себя Еленой Владимировной.
Дочь Владимира Маяковского Патрисия Томпсон говорила, что намерена получить русский паспорт, чтобы почтить своего отца. «Он бы хотел, чтобы я это сделала», — уверяла она.
Известно, что Патрисия видела лишь однажды, когда отдыхала с мамой в Ницце. После этого они никогда не встречались.
Жена и дочь Маяковского долгое время надеялись, что поэт сможет приехать к ним в Америку. Но этому не суждено было случиться. Маяковский покончил с собой. Но в семье знают, что поэт продолжал любить до последней минуты своей жизни.
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