Особенности языка тела, которые сделают жизнь проще

Если вы внезапно стали неуверенными в себе или агрессивными, вы можете это даже не понять. Однако ваш язык тела скажет это за вас. Впрочем, тонкие жесты можно обернуть и использовать в свое благо.

Быть более убедительными

В случае, если вам нужно быть убедительнее во время очередной встречи на работе или презентации, говорите низким голосом. Это самая простая вещь, которая может помочь вам. Не стоит говорить голосом Карабаса-Барабаса, достаточно немного снизить тембр своей речи. Так вы будете казаться расслабленным и спокойным.

Приносить искренние извинения

Вы наверняка знаете эту ситуацию: человек приносит извинения, но они звучат как заготовленная речь. Если вы делаете что-то не так, принесите свои извинения, но сделайте этого от всего сердца. Держите в этот момент свой подбородок по центру. В случае, если вы будете держать подбородок выше, будет казаться, что вы смотрите надменно на собеседника. А если опустите его ниже, то будете выглядеть слабаком.

Поиск вдохновения

Большинство людей полагают, что творческие способности — это то, что дается человеку при рождении. Тем не менее на самом деле эти навыки можно «прокачать». Во время мозгового штурма постарайтесь больше жестикулировать. Обычная жестикуляция способна заставить мозг шевелиться быстрее, а по последним исследованиям, любители жестикуляции — очень креативные люди.

Обуздать тягу к сладком

Это может показаться невозможным, но простое изменение языка тела может повлиять на вес. По словам ученых, люди, которые напрягают руки в тот момент, когда им предлагают «неправильные» блюда, чаще отказываются от таких закусок в пользу правильного питания.

Показать заинтересованность в партнере

Когда вы на свидании, можно показать свое отношение к партнеру благодаря небольшому трюку. Если свидание идет хорошо, расположите руки на столе пальцами к собеседнику. А в случае, если встреча оказалась не такой приятной, как вы планировали, уберите руки со стола.

Успокоить детей

Нередко расстроенный ребенок может стать источником стресса. Поэтому неудивительно, что лучше приложить все усилия, чтобы ребенок был спокоен. Для того, чтобы утихомирить малыша, говорите тихо и медленно. Также полезный трюк обнаружили исследователи из Университета штата Мэриленд — стоит говорить предложения с пятисекундными паузами между словами. Так ребенок сможет сфокусироваться.

Получить идеальную работу

Когда вы направляетесь на собеседование, вы хотите быть уверенными в себе и спокойными. Социальные психологи рекомендуют попробовать несколько «силовых поз», перед тем, как войти в кабинет к начальству. Около пары минут держите руки на бедрах, или скрестив их как букву «V». Это поможет снизить уровень стресса и заставит вас поверить в себя. ​