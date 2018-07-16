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Фанатик фитнеса перетренировался: у него остановилось сердце и он потерял память, забыв всю семью
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Фанатик фитнеса перетренировался: у него остановилось сердце и он потерял память, забыв всю семью 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
С одним из фитнес-тренеров в Марбелье случилась жуткая история. Мужчина напрочь забыл свою семью после того, как он перенес остановку сердца. Причиной стали слишком интенсивные тренировки. Гарт тренировался на беговой дорожке, надев дополнительно пояс для веса. Через некоторое время у него случился приступ, а обнаружил тренера один из владельцев тренажерного зала, где работал Гарт. Мужчина сразу вызвал скорую и до приезда медиков оказывал тренеру первую помощь — сердечно-легочную реанимацию.
Серде Гарта Сутхерста отказало более чем на 20 минут, однако врачи все же смогли реанимировать мужчину. Поразительно, ведь у Гарта было всего 8%-ный шанс на выживание, тем не менее специалисты и организм тренера смогли перебороть судьбу. Как только семья тренера приехала в госпиталь, все были невероятно счастливы, что глава семейства смог выжить. Однако вскоре радость превратилась в настоящее недоумение, а затем и в горе: Гарт не мог никого из них узнать. Мужчина не мог вспомнить не только родственников, но и даже свою восьмилетнюю дочь, с которой у него были особенно теплые отношения.
Так или иначе, родственники не теряли надежды, что память Гарта вернется, ведь он начал вспоминать некоторые любимые хиты The Beatles и даже начал предпринимать попытки встать на ноги. Уже через 35 дней к пациенту вернулась память и Гарта выписали из клиники. По мнению специалистов, мужчину спасло его хорошее физическое состояние, несмотря на то, что именно тренировки чуть его не погубили. Тем не менее благодаря хорошей подготовке органы мужчины продолжали функционировать более 20 минут, несмотря на отсутствие кислорода. ​
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