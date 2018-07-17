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Игорь Верник: чемпионат изменит и климат внутри страны
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Игорь Верник: чемпионат изменит и климат внутри страны 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Народный артист РФ Игорь Верник рассказал, как мундиаль изменил облик России для нас самих.
"Думаю, этот чемпионат изменит и климат внутри страны. Мы сами поняли: чем больше мы открыты, чем больше мы радуемся, объединяемся, улыбаемся, чем больше мы заинтересованы в происходящем у нас — тем больше наша жизнь окрашивается яркими цветами и эмоциями.
Почему чемпионат мира вызвал у нас такой подъем? Потому что это был не только интерес к игре, но также интерес друг к другу. Мы наконец-то почувствовали, что можем открываться друг другу, можем смотреть друг другу в глаза и улыбаться, радоваться, вести диалог", — цитирует его слова газета «Известия».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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