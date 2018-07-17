Игорь Верник: чемпионат изменит и климат внутри страны

Народный артист РФ Игорь Верник рассказал, как мундиаль изменил облик России для нас самих.

"Думаю, этот чемпионат изменит и климат внутри страны. Мы сами поняли: чем больше мы открыты, чем больше мы радуемся, объединяемся, улыбаемся, чем больше мы заинтересованы в происходящем у нас — тем больше наша жизнь окрашивается яркими цветами и эмоциями.