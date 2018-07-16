Верник: ЧМ-2018 изменит климат внутри России

Российский актер Игорь Верник поделился мнением о чемпионате мира 2018 года.

"Думаю, этот чемпионат изменит и климат внутри страны. Мы сами поняли: чем больше мы открыты, чем больше мы радуемся, объединяемся, улыбаемся, чем больше мы заинтересованы в происходящем у нас — тем больше наша жизнь окрашивается яркими цветами и эмоциями.

Почему ЧМ вызвал у нас такой подъем? Потому что это был не только интерес к игре, но также интерес друг к другу. Мы наконец-то почувствовали, что можем открываться друг другу, можем смотреть друг другу в глаза и улыбаться, радоваться, вести диалог", — цитирует Верника газета «Известия»