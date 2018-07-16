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Верник: ЧМ-2018 изменит климат внутри России
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Верник: ЧМ-2018 изменит климат внутри России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский актер Игорь Верник поделился мнением о чемпионате мира 2018 года.
"Думаю, этот чемпионат изменит и климат внутри страны. Мы сами поняли: чем больше мы открыты, чем больше мы радуемся, объединяемся, улыбаемся, чем больше мы заинтересованы в происходящем у нас — тем больше наша жизнь окрашивается яркими цветами и эмоциями.
Почему ЧМ вызвал у нас такой подъем? Потому что это был не только интерес к игре, но также интерес друг к другу. Мы наконец-то почувствовали, что можем открываться друг другу, можем смотреть друг другу в глаза и улыбаться, радоваться, вести диалог", — цитирует Верника газета «Известия».
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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