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Уфимцы смогут помочь нуждающимся
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Уфимцы смогут помочь нуждающимся 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В отделении Республиканского ресурсного центра «Семья» в Ленинском районе Уфы начал свою работу «Банк вещей». Как сообщает городская мэрия, жители башкирской столицы при наличии ненужных вещей могут отнести лишнее в специальный пункт приема.
— «Банк вещей» — это пункт приема одежды и обуви, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Здесь можно сдать ненужную одежду и обувь, так и получить ее в случае крайней необходимости. Также принимается учебная детская литература, учебные пособия и рабочие тетради, — говорится в сообщении.
Также специалисты организации готовы оказать психологическую и юридическую помощь по социальным вопросам.
Вещи и книги можно сдать по адресу: улица Гафури, 103 по будням с 08:30 до 17:30.
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