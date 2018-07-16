Личная жизнь и жена Игоря Акинфеева, фото

Сборная России, дойдя до ¼ финала Чемпионата мира 2018, заинтересовала миллионы болельщиков по всему миру. Но особый почет заслужил 32-летний Игорь Акинфеев , вратарь №1 в России. Он приковал к себе внимание, как заядлых почитателей футбола, так и новичков.

Трагический случай с поклонницей и большое количество травм на поле, его тяжелый характер и невероятные спорные заслуги на поле вызывают огромный интерес к Игорю Акинфееву. Не меньшее любопытство направлено и к его жене, совместные фото с которой спортсмен регулярно выкладывает в социальных сетях.

Личная жизнь

Кумир миллионов неоднократно привлекал внимание публики своей скандальной не футбольной жизнью:

yandex_ad_1 Как и все известные люди, Акинфеев обзавелся большим количеством поклонниц. С одной из них произошла скандальная история, когда девушка вскрыла себе вены. Неизвестный, называя себя популярным голкипером, оскорблял поклонницу, тем самым подтолкнув ее на такой ужасный поступок. В прессе нечасто вспоминают этот случай, да и сам Игорь Викторович болезненно переживал происшествие. После этого вратарь закрыл свою личную жизнь от окружающих, тем самым разогревая интерес публики к своей персоне.

В 2008 году мир узнал новую девушку футболиста — дочь администратора ЦСКА и внучку тренера команды «Томь», 15-летнюю Валерию Якунчикову. Она была ярой болельщицей, не пропускала ни одного матча и стала любимицей команды. Валерия занималась спортивными танцами и не только увлеклась голкипером, но и очаровала его своей красотой и богатым внутренним миром. Журналисты уже пророчили им долгую и счастливую семейную жизнь и ждали красивые фото со свадьбы новоиспеченной жены и Игоря Акинфеева. Но в 2014 году, спустя 6 лет отношений, пара распалась. Почему они расстались, не знает никто, но в прессе до сих пор ходят слухи об измене футболиста.

Со своей будущей женой спортсмена познакомил их общий друг. Избранницей стала Екатерина Герун, модель из Киева. Девушка прославилась благодаря эффектным данным и даже заняла 4-е место на конкурсе красоты в Украине. Мало кто знает, что она получила диплом химика, но никогда не работала по специальности. Девушка также снималась в кино и музыкальных клипах.

Миру стало известно о свадьбе только по фотографиям новой жены и Игоря Акинфеева. Они действительно счастливы вместе и, как утверждает сам спортсмен, каждый кузнец своего счастья.

yandex_ad_2 Воспитание детей

Во время одного интервью вратарь признался, что он очень строгий отец, но руку никогда не поднимал, и не будет поднимать на своих детей, независимо от ситуации. И еще добавил, что в их семье Даня — это настоящий хулиган и ему достается больше, чем сестре. Отец с сыном часто играют вместе в футбол, но отдавать первенца на секцию так рано вратарь еще не собирается.

Напомним, что самого Игоря отдали на спортивный кружок в 4 года. С того времени он заболел футболом и все свое время тратил только на него. В школе понимали его стремление к спорту, но все равно не щадили юного чемпиона. Тогда он не представлял жизнь без своей команды и постоянных силовых нагрузок. Сейчас Акинфеев не жалеет о том, что потратил детство на сплошные тренировки и соревнования.

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Жена спортсмена, занимаясь развитием детей, учит их английскому, как второму родному языку. Сам кормилец семейства считает это важным, так как испытывает некоторые трудности в общении с иностранными коллегами и журналистами.

Акинфеевы считают себя верующими людьми, и являются сторонниками православного церковного обряда. Но своим детям родители не спешат навязывать собственные убеждения. Они считают, что это осознанный выбор, который должен сделать каждый самостоятельно, без какого-либо вмешательства извне.

Семейная жизнь

Сам вратарь уверен, что лучше всего для детей подходит жизнь за городом. Свежий воздух, меньше суеты и громких звуков — это именно то, что нужно для подрастающего поколения. После напряженных тренировок и выматывающих соревнований Игорь Акинфеев и его жена, фото которых можно найти в Instagram, с удовольствием проводят время всей семьей вдали от шумного мегаполиса.

Футболист обожает рыбалку и горы, но это никак не совмещается с его работой. Он боится навредить себе или покалечиться, поэтому экстремальные виды спорта остаются для Акинфеева только мечтой. Как, например, затяжной прыжок с парашютом. А его жена просто обожает конные прогулки и походы в картинные галереи.

Ежегодно в зимнее время года семья отправляется на тропические острова, желая на несколько дней окунуться в лето. После Чемпионата они собираются посетить жаркий Таиланд.

Как говорит известный чемпион: «Знаете, пока был один, вообще никогда никуда не летал, и так хорошо было. Но когда появляются дети… Начинаешь заботиться в первую очередь о том, чтобы хорошо было им, а не тебе».