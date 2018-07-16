Ещё
Под Новосибирском утонула 14-летняя школьница
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Новосибирском утонула 14-летняя школьница 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 15 июля в Искитиме Новосибирской области утонула 14-летняя девочка.
В пресс-службе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области информацию о случившемся подтвердили.
«Пока никаких подробностей нет. Будут позже», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в ведомстве.
По информации портала «Весь Искитим», инцидент произошёл вечером на пляже Индустриальный, где утонувшая девочка купалась с братом.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу следственного управления СК России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности случившегося.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
В прошлые выходные новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков: судно перевернулось во время шторма в районе посёлка Морской.
ngs.ru: последние новости
По Новосибирску промчались байкеры с невестами Красный и опасный Спасатели вытащили из котлована тонущего новосибирца без сознания
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених68
«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет14
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Как менялся эталон идеального мужского тела10
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников62
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение