Под Новосибирском утонула 14-летняя школьница

Вечером 15 июля в Искитиме Новосибирской области утонула 14-летняя девочка.

В пресс-службе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области информацию о случившемся подтвердили.

«Пока никаких подробностей нет. Будут позже», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в ведомстве.

По информации портала «Весь Искитим», инцидент произошёл вечером на пляже Индустриальный, где утонувшая девочка купалась с братом.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу следственного управления СК России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности случившегося.

Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.

В прошлые выходные новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков: судно перевернулось во время шторма в районе посёлка Морской.