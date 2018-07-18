Ушли купаться и пропали двое взрослых и ребенок в Новосибирской области

Новосибирские спасатели вторые сутки ищут трех человек, в том числе ребенка, которые, по сообщению очевидцев, утонули в реке Обь.

Первый трагический случай произошел на акватории в Новосибирском районе. Там отправился искупаться в реку и не вышел на берег мужчина. Двое других пропавших в воде — мужчина и ребенок купались в районе дикого пляжа на берегу реки в Первомайском районе.

Сейчас пропавших ищут уже под водой. Водолазные работы ведутся вблизи садовых обществ «Транспортник» (Новосибирский район) и «Майское» (Первомайский район).