Ушли купаться и пропали двое взрослых и ребенок в Новосибирской области 

Новосибирские спасатели вторые сутки ищут трех человек, в том числе ребенка, которые, по сообщению очевидцев, утонули в реке Обь.
Первый трагический случай произошел на акватории в Новосибирском районе. Там отправился искупаться в реку и не вышел на берег мужчина. Двое других пропавших в воде — мужчина и ребенок купались в районе дикого пляжа на берегу реки в Первомайском районе.
Сейчас пропавших ищут уже под водой. Водолазные работы ведутся вблизи садовых обществ «Транспортник» (Новосибирский район) и «Майское» (Первомайский район).
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, все эти несчастные случаи произошли в местах, где купание было запрещено.