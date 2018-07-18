Ещё
Ушли купаться и пропали двое взрослых и ребенок в Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ушли купаться и пропали двое взрослых и ребенок в Новосибирской области 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские спасатели вторые сутки ищут трех человек, в том числе ребенка, которые, по сообщению очевидцев, утонули в реке Обь.
Первый трагический случай произошел на акватории в Новосибирском районе. Там отправился искупаться в реку и не вышел на берег мужчина. Двое других пропавших в воде — мужчина и ребенок купались в районе дикого пляжа на берегу реки в Первомайском районе.
Сейчас пропавших ищут уже под водой. Водолазные работы ведутся вблизи садовых обществ «Транспортник» (Новосибирский район) и «Майское» (Первомайский район).
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, все эти несчастные случаи произошли в местах, где купание было запрещено.
АиФ-Новосибирск: последние новости
К истине через дзен. Почему буддисты не воспринимают Будду как Бога Слабительное и атисептик. Советы тем, кто хочет завести собаку В Искитиме на глазах у очевидцев утонула пятнадцатилетняя девочка
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы6
Почему мужчины изменяют домохозяйкам3
Квитко надела полностью прозрачные брюки43
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото89
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение