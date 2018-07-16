Опасный отпуск: как не отравиться морепродуктами

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора , ежегодно в Приморском крае в период с середины июля до середины сентября регистрируется подъем заболеваемости пищевыми токсикоинфекциями, связанными с употреблением морепродуктов.

Как правило, большее количество отравлений, в том числе массовых, приходится на Хасанский район — Андреевка и Славянка, а также на Находкинский городской округ. Там небезопасные морепродукты можно приобрести с рук у частников, торгующих на пляжах, на обочинах дорог, на рынках.

Больницы готовы

«В этот период мы принимаем большое количество детей и взрослых с отравлениями», — сообщает Ксения Гусенцова , пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края.

Она обращает внимание на то, что в настоящее время лечебные учреждения уже готовятся к эпидсезонам.

«Скажем, если зимой закупается больше противовирусных препаратов, то в летний период — от острых кишечных инфекций, ротовирусов и др. Больницы готовы. Но, естественно, мы не можем разместить всех в палатах. Летом, в периоды таких ярких вспышек (а они случаются как на базах отдыха, так и в случае, когда люди самостоятельно выбираются отдыхать), бывают случаи, что поступает несколько десятков человек сразу».

По словам Татьяна Минеевой, заведующей кабинетом межведомственных и внешних связей краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ», в морепродуктах типа креветки, очень часто встречается такая пищевая токсоинфекция как галофилез, которая может сопровождаться температурой, рвотой и разжиженным стулом.

Большую опасность представляют собой сырые морепродукты, особенно сейчас, в период с июля по август. Поскольку моллюски — мидии, гребешки, устрицы — являются фильтраторами, важный фактором становится качество воды, из которой они были выловлены. Есть вероятность, что они обитали около канализационного или около нефтяного стыка.

«Когда гребешок достается из моря, то в хороших ресторанах он еще некоторое количество времени должен профильтроваться в чистой воде, — сообщает ресторатор Эдуард Рябкин. — Это нужно для того, чтобы, если он и обладает какими-то вредными веществами, он их выпустил — при определенной температуре и при отсутствии питания. В хороших ресторанах гребешки обязательно очищаются таким образом перед тем, как попасть на стол гостям». Вряд ли продавцы в придорожных лавках проводят такие манипуляции.

Другим фактором риска в данной ситуации является режим питания моллюсков. Они употребляют в пищу одноклеточные водоросли. В водорослях есть бактерии, продукты выделения которых могут вызывать токсические реакции. В этом смысле особенно опасно доверять стихийным продавцам.

Опасность белкового отравления

Отдыхающим из западных районов России в первую очередь стоит помнить об опасности белкового отравления, поскольку ферментативной системе людей, не употреблявших морепродукты ранее, сложно переработать большое количество специфического белка.

«Употребление большого количества белка без углеводной пищи может способствовать белковому отравлению, так как желудочно-кишечный тракт не в состоянии переварить много белка, и начинается процесс гниения, вызывающий интоксикацию, поскольку скорость усвоения белка самая длинная по сравнению с углеводами 5-7 часов (овощи, фрукты перевариваются 20-30 минут)», — подчеркивает врач-инфекционист Ольга Гафарова.

Самостоятельно невозможно установить характер отравления, поскольку симптомы практически идентичны: озноб, тошнота, рвота, диарея и др. Только специфические анализы могут дифференцировать характер отравления.

Ольга Гафарова обращает внимание на то, что алкоголь усугубляет тяжесть отравления. Также усугубляющими факторами белкового отравления могут быть токсикоинфекция и в особенности наличие аллергического фона у отравившегося. То есть люди с аллергией любого типа тяжелее переносят белковые отравления, нежели люди без аллергии.

«Наиболее тяжелым последствием белкового отравления может стать панкреатит, гастрит и иные поражения пищеварительного тракта, — сообщает врач-инфекционист Ольга Гафарова. — Любая интоксикация повреждает все системы организма. А это значит, что любое отравление наносит колоссальный ущерб здоровью всего организма».

Спасет бдительность

Чтобы обезопасить себя от страшных последствий отравления морепродуктами, в первую очередь, следует приобретать морепродукты только в специализированных магазинах и на законных рынках, где на продукцию есть сертификаты качества, которые можно попросить предъявить. При покупке морепродуктов важно обращать внимание на санитарное состояние того места, где происходит продажа, на наличие холодильного оборудования, наличие спецформы у продавца и т.п.

Морепродукты обязательно следует подвергать обработке. При низкотемпературной термической обработке, иными словами, шоковой заморозке продуктов при температуре -38, -40 градусов в течение не менее чем 18-20 часов, все возможные гельминты или споры животных будут разрушены. Однако ресторатор Эдуард Рябкин отмечает, что лучше всего подвергнуть продукт высокотемпературной обработке (варка, жарка), что в итоге больше его обезопасит.

Если вы отравились…

«При обнаружении у себя признаков отравления первым делом следует провести промывание желудка до чистых промывных вод, чтобы из организма вышли все части морепродукта, ставшего причиной отравления, — говорит Татьяна Минеева , заведующая кабинетом межведомственных и внешних связей краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ». Активированный уголь употребляется из расчета одна таблетка на 10 килограмм веса. Перед употреблением таблетку следует растолочь и запить водой полученный порошок. Большое количество чистой воды и угольные таблетки — первые помощники при пищевых отравлениях».

Кроме того, обязательно следует обратиться к врачу и сообщить ему об обстоятельствах употребления в пищу морепродукта, ставшего причиной отравления.

Приобретая устриц или крабов у стихийных продавцов, задумайтесь лишний раз, а готовы ли вы потратить драгоценные летние деньки на рвоту, диарею и промывание желудка? Готовы ли вы ради сиюминутного удовольствия подорвать здоровье, на годы отравив жизнь своему организму?..