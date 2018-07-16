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СКР подтвердил подлинность останков царской семьи
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СКР подтвердил подлинность останков царской семьи 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Следственный комитет подтвердил результаты экспертизы, которая доказала подлинность останков семьи Николая II. Родственные связи выявлены у семи из 11 обнаруженных образцов — это мать, отец, четыре дочери и сын.
Установить подлинность удалось, сравнив ДНК убитых членов Российского Императорского дома с генами ныне живущими их потомками. Кроме того, экспертиза доказала родственную связь на уровне отец-сын между императором Александром III и Николаем II. Итоговое процессуальное решение будет принято после проведения ещё четырёх экспертиз, говорится в официальном сообщении СКР.
Ранее News.ru сообщал, что о подлинности останков царской семьи заявили в Совете Федерации.
Семья российского императора Николая II была расстреляна 17 июля 1918 года. В 1991 году было вскрыто первое захоронение, под Екатеринбургом нашли останки девяти человек. В 2007 году во время раскопок там же обнаружили останки ещё двоих.
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