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СКР в очередной раз признал останки Романовых
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СКР в очередной раз признал останки Романовых 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сделала заявление для прессы. Накануне 100-летней годовщины расстрела семьи Романовых и их спутников она объявила о завершении повторных экспертиз и очередном комплексе следственных действий. Они имели важность в связи с большой дискуссией и сомнениях, главным образом в среде РПЦ, в принадлежности останков, найденных в прошлом веке под Екатеринбургом.
«Заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — говорится в заявлении СКР. В комитете уточняют, что генетически профили семерых из 11 найденных останков говорят о том, что в Поросенковом Логу в районе Ганиной Ямы найдены мать, отец, их четыре дочери и сын. При сравнении с ныне живущими родственниками последнего русского царя по материнской и отцовским линиям получено доказательство, что останки мужчины принадлежат именно Николаю Второму. В пользу этого говорит сравнение с останками царя Александра Третьего, извлеченными из гробницы в Петропавловском соборе. В данный момент проводятся повторные антропологические экспертизы, к которым привлечены видные ученые.
СКР в очередной раз накануне 17 июля публикует заявление о совпадении найденных останков с генетическими профилями ныне живущих родственников Романовых. Делается это синхронно с регулярными заявлениям иерархов РПЦ, не признающих останки царственных страстотерпцев. Заявление о том, что признание и, соответственно, завершение спора может быть сделано на ближайшем архиерейском соборе, сделал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. Он отмети, что лично у Предстоятеля РПЦ есть «десять вопросов к экспертам». Собор может быть проведен в следующем году или раньше. Об этом официальный представитель РПЦ заявил в ходе фестиваля Царские Дни 15 июля 2018 года.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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