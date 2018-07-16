В РПЦ прокомментировали заявление СКР о подлинности царских останков

Русская правосланвя церковь учтет данные экспертизы, обнародованные представителями СКР. «Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда . По его словам, представители церкви благодарны следователям за проделанную работу, а также «открытость и взаимопонимание» при проведении экспертизы.

По словам Владимира Лейгойды, результаты антропологического, автороведческого и историко-архивного исследования будут переданы РПЦ для последующего рассмотрения.

Отметим, СКР выступил с заявлением сегодня. В нем указывается, что найденные в районе Ганиной Ямы останки действительно принадлежат царской семье. Об этом говорит, например, тот факт, что профили ныне живущих родственников Романовых совпадают с найденными останками.