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В РПЦ прокомментировали заявление СКР о подлинности царских останков
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В РПЦ прокомментировали заявление СКР о подлинности царских останков 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В РПЦ ответили на заявления следственного комитета об останках царской семьи. Правоохранители, ссылаясь на результаты повторной экспертизы, утверждают, что останки, найденные в районе Ганиной Ямы, действительно принадлежали семье Николая II, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал».
Русская правосланвя церковь учтет данные экспертизы, обнародованные представителями СКР. «Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, представители церкви благодарны следователям за проделанную работу, а также «открытость и взаимопонимание» при проведении экспертизы.
По словам Владимира Лейгойды, результаты антропологического, автороведческого и историко-архивного исследования будут переданы РПЦ для последующего рассмотрения.
Отметим, СКР выступил с заявлением сегодня. В нем указывается, что найденные в районе Ганиной Ямы останки действительно принадлежат царской семье. Об этом говорит, например, тот факт, что профили ныне живущих родственников Романовых совпадают с найденными останками.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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