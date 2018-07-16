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Михаил Галустян дал пощечину синтоловому качку Кириллу Терешину
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Михаил Галустян дал пощечину синтоловому качку Кириллу Терешину 

Свободная пресса 1 час назад
В Сети появилось новое шоу с героем «пятигорского телевидения» Жориком Вартановым в исполнении Михаила Галустяна. В первом выпуске герой Жорик Вартанов становится блогером и знакомится с синтоловым качком Кириллом Терешным, известным как «Руки-базуки».
Как сообщает «День. Онлайн», в ролике Вартанов находит дорогу к дому Терешина с помощью Семена Слепакова. Позже у них с Терешиным завязывается диалог.
"Ты кого из себя вообразил?", — с этими словами Вартанов врезал пощечину качку.
Ранее «СП» писала, что 21-летний скандальный бодибилдер Кирилл Терешин выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный рэпер на пару с исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехе в их жизни.
Новости по теме: «Чеченский Халк» с «шеей-базукой» высмеял «синтолового качка» Терешина
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