Михаил Галустян дал пощечину синтоловому качку Кириллу Терешину

В Сети появилось новое шоу с героем «пятигорского телевидения» Жориком Вартановым в исполнении Михаила Галустяна . В первом выпуске герой Жорик Вартанов становится блогером и знакомится с синтоловым качком Кириллом Терешным, известным как «Руки-базуки».

Как сообщает «День. Онлайн», в ролике Вартанов находит дорогу к дому Терешина с помощью Семена Слепакова . Позже у них с Терешиным завязывается диалог.

"Ты кого из себя вообразил?", — с этими словами Вартанов врезал пощечину качку.

Ранее «СП» писала, что 21-летний скандальный бодибилдер Кирилл Терешин выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный рэпер на пару с исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехе в их жизни.

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