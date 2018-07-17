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Валерия выложила фотографию семейной тренировки
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Валерия выложила фотографию семейной тренировки 

Экспресс-газета 2 часа назад
Валерия выложила фотографию семейной тренировки Российская певица Валерия выложила в сети видео, демонстрирующее приверженность ее семьи здоровому образу жизни. В своем Instagram эстрадная звезда написала, что ​​​​​​​«папа, мама, я — спортивная семья. Смеяться разрешается. @prigozhin_iosif @arseniy_shulgin Видео @erika_levinskaya_ ️️️ #семья #лето#фитнес»
Подписчики отреагировали на видео с восхищением, омтетив отличную форму Валерии и хорошие отношения ее семьи со спортом. «Не так важны правила, главное занятие спортом! А дальше — каждый как может», — пояснила annaorlive «Мало кто понял, что это шутка;)) Позитивный семейный стёб!Умнички все. За нудных злюк-в топку», — посчитала!elka_sunny «Спортивный, в прекрасной форме, он же не спортсмен, подтянут и на позитиве! Супер муж, супер жена и все дети тоже супер! Я очень рада видеть такие семьи! Счастья вам!»— добавила iskraru «@valeriya, я в восхищении вашей силы воли!любая 20яя позавидует вашей фигуре и тонусу мышц!и мужа приобщили к спорту!»— отметила annushka_beauty_zone «Вы такие настоящие! Мне очень нравится Ваша семья! Валерия, Вы— настоящий трудоголик», — подытожилаlora_alora_ru
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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