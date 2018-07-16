Свадьбы не будет: магические даты 2018 года разобрали

«Мы очень волновались, что не успеем подать заявление в ЗАГС на нужное время в наш день, желающих очень много. В прошлом году в Новосибирске в феврале триста пар ночевали перед ЗАГСом, чтобы подать заявление на 07.07.2017. Это был Дворец бракосочетаний, — переживает 22-летняя невеста Ксения Домнина из Новосибирска. — В день приема заявлений на август мы пришли в районный ЗАГС за 10 минут до открытия, даже постояли в очереди из двух пар и обнаружили, что наш ЗАГС ни в среду, ни в субботу не регистрирует! Таким образом, обе даты — 8 и 18 число, в которые мы хотели зарегистрироваться, отпали».

Летние месяцы всегда наиболее привлекательны для свадебных церемоний. Июль набирает популярность в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности, август этого года — из-за повторяющихся цифр. Руководители новосибирских ЗАГСов рассказывают, что ажиотаж на повторяющие цифры в день свадьбы начался с 2007 года, когда 7 июля расписалось более 350 пар в Новосибирске. 8 августа 2008 года свадебный бум достиг апогея — в Новосибирске стало на 678 семей больше. Зато 10 октября 2010 года не особо впечатлило брачующихся — обладателями трех свадебных десяток стали лишь 37 пар.

Записи на августовские «красивые» даты открылись за полгода. Будущие новобрачные выжидали момент, каждый день проверяя портал Госуслуг, чтобы забронировать себе «магические» числа. В результате августовские «счастливые» даты разобрали за три дня. Некоторые жаждут заполучить не только красивую дату, но и вполне определенное время. Начальник Октябрьского отдела ЗАГС Новосибирска Нина Зиндобрая рассказала VN.ru : «Приходят и говорят: „Хотим именно в 12.20 или в 14.20, нам подсчитали, что это время самое благополучное для семейной жизни“. Конечно, это все неправда. Счастье — в отношениях между двумя любящими людьми, дата ни при чем. Сейчас молодежь вся в интернете, поэтому большая часть заявлений попадает через портал Госуслуг, сразу выбирают время и дату».

Октябрьский ЗАГС распишет десять пар 8 августа и 20 пар 18-го числа, которое выпадает на субботу, что весьма удобно для празднования. В приоритете у брачующихся — 18-е число, но не все ЗАГСы города регистрируют молодоженов в выходные. «Мы 18 августа не регистрируем, это суббота, — рассказали VN.ru в Первомайском ЗАГСе, — а 8 августа — это среда, давно расписана во всех ЗАГСах» Кировский, Дзержинский, Ленинский ЗАГСы — здесь выйти замуж можно лишь в сентябре. «Хочется, чтобы цифра красиво смотрелась в свидетельстве о браке. Три восьмерки — перевернутый знак бесконечности! Но зарезервировать красивые числа на август не успели, теперь будем подавать заявление на 18.11.18, потому что эта дата выглядит симметричной и завершенной», — рассказала VN.ru невеста по имени Ангелина.

«Дата 8 августа 2018 года не подходит для молодых и неопытных пар, которые планируют заключение своего первого брака, — предсказывают астрологи. — Наиболее удачным окажется союз для людей зрелого возраста, уже отпраздновавших сорокалетие. Если вам хочется роскошную и пышную свадьбу, мероприятие лучше запланировать на другой день. Период относительно неплох для скромной регистрации брака».

Кстати, как показывает практика, провести свадьбу в «красивую» дату стоит гораздо дороже, чем в обычные дни — некоторые свадебные агентства, фотографы и рестораны повышают цены. Одно из агентств по аренде лимузинов поведало, что в день свадебного ажиотажа, когда в один день женятся несколько сотен пар, цена на прокат автомобилей возрастает в несколько раз. Красивая дата бракосочетания не всегда является залогом счастливой семейной жизни. Так, треть пар, скрепивших судьбу узами брака 07.07.2007, развелись в первый же год. Главной причиной работники ЗАГСа называют денежные и бытовые конфликты. Так что «счастливые» даты зачастую счастья молодым семьям не приносят.

А Новосибирскстат приводит еще более грустные цифры: в первом квартале 2018 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 22,7 тыс. браков и 20,6 тыс. разводов, в Новосибирске — 3200 браков и 3100 разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 98 разводов.