В Энгельсском районе пропали без вести три подростка

В селе Узморье Энгельсского района пропали без вести три подростка в возрасте 15 лет. Все они исчезли в один день — 14 июля 2018 года. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Афанасьев Салават, 15 лет.

ПРИМЕТЫ: на вид 14-15 лет.

ОДЕТ: серая майка, черные шорты.

Бураков Фарит, 15 лет.

ПРИМЕТЫ: на вид 14-15 лет.

ОДЕТ: серые шорты.

Нор Максим, 15 лет.

ПРИМЕТЫ: на вид 14-15 лет.

ОДЕТ: черная майка, серые шорты.

Вчера вечером появилась информация, что один из ребят, Бураков Фарит, был найден живым. Местоположение остальных до сих пор остаётся неизвестным.

Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят откликнуться по телефонам 8 (800) 700-54-52, 112.