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В Энгельсском районе пропали без вести три подростка
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В Энгельсском районе пропали без вести три подростка 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В селе Узморье Энгельсского района пропали без вести три подростка в возрасте 15 лет. Все они исчезли в один день — 14 июля 2018 года. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Афанасьев Салават, 15 лет.
ПРИМЕТЫ: на вид 14-15 лет.
ОДЕТ: серая майка, черные шорты.
Бураков Фарит, 15 лет.
ПРИМЕТЫ: на вид 14-15 лет.
ОДЕТ: серые шорты.
Нор Максим, 15 лет.
ПРИМЕТЫ: на вид 14-15 лет.
ОДЕТ: черная майка, серые шорты.
Вчера вечером появилась информация, что один из ребят, Бураков Фарит, был найден живым. Местоположение остальных до сих пор остаётся неизвестным.
Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят откликнуться по телефонам 8 (800) 700-54-52, 112.
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