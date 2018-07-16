Гороскоп на 16 июля 2018 года для всех знаков Зодиака

Узнайте свой гороскоп на 16 июля 2018, понедельник.

Знак месяца — Рак (22 июня — 22 июля).

Гороскоп Овен. Звезды обещают Овну немало переживаний и волнений, но половина из них и яйца выеденного не стоят. Не вините себя в том, чего не делали.

Гороскоп Телец. Неудачи могут преследовать с самого утра. Вероятно, вам сделают заманчивое предложение, но не спешите давать согласие: результат может быть весьма сомнителен.

Гороскоп Близнецы. В семейных отношениях вероятна конфронтация. Ваши близкие будут настороже, поскольку прекрасно знают, какой у вас независимый характер.

Гороскоп Рак. Дела в рабочей сфере у Рака заметно активизируются. Если хотите добиться признания и успеха, то найдите дополнительные задания.

Гороскоп Лев. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на представление о собственном характере или о партнерах. Рекомендуется разорвать все ненужные связи.

Гороскоп Дева. Благоприятный день для восстановления здоровья, общественного положения и связей, которые дадут возможность Деве впредь действовать с минимумом ограничений.

Гороскоп Весы. Звезды рекомендуют Весам больше хлопотать по дому и заняться обустройством жилища. Не исключено, что вы попадете под влияние человека, с которым вам, увы, не по пути.

Гороскоп Скорпион. Не исключены финансовые потери или появление серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.

Гороскоп Стрелец. Не исключено, что вашему супругу в одиночестве приходится заниматься проблемами быта и материального обеспечения семьи, а также улаживать дела с родственниками, которые вы создаете.

Гороскоп Козерог. Козерогу лучше отказаться от поиска новой работы. Вряд ли, такие порывы увенчаются успехом. Держитесь за то место, где трудитесь.

Гороскоп Водолей. День символизирует иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Не стоит приниматься за новые дела именно в этот день, лучше немного подождать.

Гороскоп Рыбы. Не исключено, что настроение Рыб будет изменчивым. Многие «потеряют почву под ногами» и ориентиры в своей деятельности.