«Босоногому мальчику» 50: Леонид Агутин отмечает юбилей

Трудно поверить, но сегодня известному певцу Леониду Агутину исполняется 50 лет. Артист начал свою творческую деятельно в начале 90-х годов и выпустил первый сольный альбом в 1994 году, который быстро сделал его популярным. А его тандем с супругой Анжеликой Варум до сих пор собирает полные концертные залы.

Личное дело

Агутин Леонид НиколаевичЛеонид Агутин — советский и российский певец, композитор, автор песен. Мальчик появился на свет в творческой семье. Его отец, Николай Петрович Агутин был известным музыкантом — он выступал в составе ВИА «Голубые гитары», а впоследствии был администратором нескольких популярных коллективов — «Веселые ребята», «Поющие сердца», «Песняры».

Леонид был дважды женат. Брак со Светланой Белых продлился пять лет, а через год после развода артист познакомился познакомился с балериной Марией Воробьевой . Они прожили в гражданском браке несколько лет, в марте 1996 года у Марии и Леонида родилась дочь Полина, которая вместе с мамой уехала жить за границу. Леонид поддерживает теплые отношения со старшей дочерью.

Со своей нынешней супругой, Анжеликой Варум Агутин познакомился в 1997 году на съемках третьей части популярной новогодней серии «Старые песни о главном». Между артистами быстро вспыхнул роман, а через несколько лет на свет появилась их дочь Елизавета. Лишь через некоторое время после рождения девочки Леонид и Анжелика решили узаконить свои отношения.

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Елизавета живет в Майами с 4-летнего возраста и пошла по стопам родителей. Недавно девушка выпустила свой первый сольный клип. Агутин не скрывает, что гордится успехами дочери и положительно оценивает ее таланты.