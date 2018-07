В Канаде толстая кошка не может угнаться за мышами и вместо них носит хозяйке цветы

10 марта девушка из Ванкувера с ником Allie H рассказала в твиттере о необычной кошке. Она слишком толстая и неповоротливая, чтобы ловить мышей и птиц — вместо этого кошка весной и летом собирает опавшие цветы и приносит их хозяйке. Твит с подписью «Я не знаю о любви большей, чем эта» набрал более 85 тысяч ретвитов и 220 тысяч лайков.

«О боже. Ребят, оказывается, весной и летом кошка (имя ее хозяйки на скриншоте замазано) любит поджидать, когда цветы в саду начнут опадать. Потом она внимательно их изучает и каждый день выбирает несколько штучек, чтобы принести их в дом как подарок! Хозяйка (она ведет наши счета) думает, что кошка бы и хотела носить домой птичек или мышей, но она слишком толстая, чтобы их поймать».

Кошка принадлежит женщине, с которой дружит коллега Элли. Девушку стали расспрашивать, как познакомиться с такой прекрасной кошкой, и посоветовали хозяйке завести для питомицы инстаграм и твиттер. Ей даже прислали списки полезных и вредных для животных цветов. А одна пользовательница твиттера выразила чувства многих других владельцев животных: «А моя кошка приносит мне только сороконожек, мышей и пауков».

Еще Элли спросили, все ли в порядке у зверя с лапкой. Оказалось, что все в порядке, просто кошка многопалая. А один комментатор даже нарисовал довольную кошку с цветами.

Пользователь с ником oobivat обратил внимание на то, что из-за замазанного имени знакомой фраза приобрела забавный смысл.

«Хах, подумал, что это кошка вела счета… Что ж, в любом случае твит становится вирусным».

Элли на это ответила, что она заметила неудачную формулировку, но не стала исправлять. А кошка, которая дарит хозяевам цветы, да еще разбирается в счетах, на ее взгляд, уже чересчур идеальный питомец.

Впрочем, так считают не все.

«Мне нужен бухгалтер. Какая часовая ставка у этой кошки?»

Как минимум один из российских пользователей твиттера отнесся к способностям кошки скептически:

«В лучшем случае эти цветы она жрет».