Адвокат Киркорова требует с десятилетней дочери 420 тысяч долларов

Анастасия Волочкова и Александр Добровинский относится к тем адвокатам, которые сотрудничают с известными персонами. Так в свое время его клиентами были такие звезды, как Юлия Барановская Филипп Киркоров . У самого адвоката всегда была безупречная репутация. Много лет он живет с гражданской супругой Мариной и воспитывает дочерей Сашу и Адриану. Однако недавно стало известно, что у него есть малолетняя наследница Полина от другой женщины. Четыре года назад он оформил на девочку 90 процентов квартиры в столице. Оставшиеся проценты он оставил себе, чтобы обезопасить наследницу от мошенников. Однако недавно Добровинский подал иск в суд, в котором потребовал вселить его в эту квартиру.

Адвокат проиграл это дело. Недавно журналистам удалось найти маму девочки Любовь. Она рассказала, что не подавала на алименты, так как Александр публичный человек и все судебные дела с его участием предаются огласке, а она не хотела навредить своей дочери. Все же оградить наследницу от общественности не удалось, так как мужчина сам обратился в суд, но уже по другому поводу. Любовь заверила, что Добровинский был уверен в своей победе из-за своей известности, но судьба распорядилась иначе. Впрочем, случившееся его не остановило. Он практически сразу прислал дочери письмо с предложением выкупить его долю в квартире за 420 тысяч долларов. Стоит отметить, что за 15 квадратных метров таких цен нет ни Москве, ни даже в Нью-Йорке.

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