В Искитиме на глазах у очевидцев утонула пятнадцатилетняя девочка

15 июля 2018 в 19:06 из города Искитима, около микрорайона Индустриальный спасателям поступило сообщение о происшествии на воде. Трагедия случилось на несанкционированном пляже на реке Бердь: прямо на глазах у очевидцев утонула девочка — подросток 2003 года рождения.

Прибыв на место, дежурная смена спасателей Искитимского отряда незамедлительно приступили к поиску пострадавшей. Специалисты обследовал участок реки, который указали очевидцы. Тело нашли, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции в 21:20, сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ НСО.