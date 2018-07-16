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В Искитиме на глазах у очевидцев утонула пятнадцатилетняя девочка
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В Искитиме на глазах у очевидцев утонула пятнадцатилетняя девочка 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
15 июля 2018 в 19:06 из города Искитима, около микрорайона Индустриальный спасателям поступило сообщение о происшествии на воде. Трагедия случилось на несанкционированном пляже на реке Бердь: прямо на глазах у очевидцев утонула девочка — подросток 2003 года рождения.
Прибыв на место, дежурная смена спасателей Искитимского отряда незамедлительно приступили к поиску пострадавшей. Специалисты обследовал участок реки, который указали очевидцы. Тело нашли, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции в 21:20, сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ НСО.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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