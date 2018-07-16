Ещё
Нелепая гибель советского альпиниста Евгения Абалакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нелепая гибель советского альпиниста Евгения Абалакова 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Евгений Абалаков в свое время был альпинистом с мировым именем. Именно он в 1933 году впервые покорил знаменитый пик Сталина. Кроме того, Абалаков обладал также художественным даром и прославился еще и в качестве скульптора. Его жизнь оборвалась в 41 год. Виной тому стало отравление газом.
Альпинист и скульптор
Евгений Абалаков родился в 1907 году. Родители его умерли рано, и он вместе с братом Виталием был отдан на воспитание дяде, который жил в Красноярске. Как и многие местные жители, мальчишки развлекались тем, что лазили по горам. Уже тогда Абалаковы удивляли своих сверстников абсолютным бесстрашием и невероятной ловкостью.
Однако Евгения тянуло не только в горы, привлекало его и искусство. Поэтому, окончив школу, он уехал в Москву, где его брат Виталий уже учился в химико-технологическом институте. Евгений поступил в один из самых престижных художественных вузов — институт имени В. И. Сурикова. Для своего творчества Евгений Абалаков выбрал такое направление, как соцреализм, который в то время был весьма востребован.
Но нельзя сказать, что Евгений позабыл о своем юношеском увлечении. Во-первых, горы присутствовали в его работах. Взять хотя бы скульптурную композицию «Альпинисты», расположенную в Лужниках. А во-вторых, он продолжал совершать восхождения и получил звание заслуженного мастера спорта по альпинизму. Он, как уже упоминалось выше, покорил пик Сталина и многие другие вершины Союза.
Инструктор НКВД
Сталинских репрессий Евгению Абалакову удалось избежать, а вот его брату Виталию — нет. В 1938 году Виталия и нескольких других альпинистов обвинили в шпионаже. В те годы альпинизм был тесно связан с политикой: покорение горных вершин рассматривалось как очередное достижение коммунистического строя. Многих спортсменов тогда расстреляли. А вот Виталию, хоть и относительно, но повезло. В 1940 году его освободили. Все два года Евгений отчаянно хлопотал за брата.
Интересно, что сам Евгений в период Великой Отечественной войны был капитаном НКВД. Он тренировал военных альпинистов. После победы Абалаков стал готовиться к покорению Гималаев, в частности Эвереста. Однако его планам не суждено было сбыться. В 1948 году он погиб странной и нелепой смертью.
Смерть в ванной
24 марта 1948 года Евгений Абалаков и его друг, тоже альпинист, Юрий Арцишевский ушли из жизни. Их обоих нашли в квартире, в ванной комнате. Причиной их смерти стало отравление бытовым газом, скорее всего, из-за неисправности газового оборудования.
Даже в то время в эту версию мало кто поверил. Да и сын Евгения Алексей, повзрослев, написал несколько книг об отце, в которых также выразил определенные сомнения по поводу несчастного случая. И в самом деле, почему двое взрослых мужчин оказались в ванной одновременно? Почему ни один из них не почувствовал запаха газа? Ведь всем известно, что в бытовой газ в обязательном порядке добавляют специальные компоненты, благодаря которым можно по запаху легко обнаружить утечку.
Хотя нельзя отрицать, что в жизни бывает всякое. И, возможно, смерть Абалакова — это действительно абсолютно нелепая и трагическая, но все же случайность.
Русская семерка: последние новости
Князь Владимир и Рогнеда: самый странный брак в русской истории Бурнеша: зачем албанские женщины перевоплощаются в мужчин Среди каких народов ищут самых покорных жен
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике2
А вы угадаете, для чего это нужно?
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников62
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение