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Самсонов: «Я уверен в своих силах и хочу играть за основу „Вашингтона“
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Самсонов: «Я уверен в своих силах и хочу играть за основу „Вашингтона“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов подчеркнул, что хочет пробиться в основной состав столичной команды.
«Не будь я готов к НХЛ, я бы не пошел на этот шаг и не приехал сюда. Я понимаю, что мне предстоит многому здесь научиться, но я готов к этому и готов развиваться. Я уверен в своих силах и очень хочу попасть в состав «Кэпиталз». Я проведу два месяца в Детройте, ко мне прилетит моя подруга. Может быть родители приедут, так что все будет нормально. Я, наверно, не вернусь в Россию, потому что хочу как следует подготовиться к сборам», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.
Отмечается, что руководство «Вашингтона» планирует в начале сезона отправить Самсонова в клуб АХЛ «Херши Беарз».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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