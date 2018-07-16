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«Просто какая-то свалка»: ухажер Анны Седоковой не знает меры в цветах
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«Просто какая-то свалка»: ухажер Анны Седоковой не знает меры в цветах 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Анна Седокова похвасталась поклонникам роскошным букетом роз, нет, 5-ю роскошными букетами роз, которые ей преподнес ее ухажер. Глядя на внушительное количество «денег на ветер», поклонники принялись предостерегать звезду, чтобы она не впала в очарование такими подарками и на этот раз не торопилась с отношениями.
Звезда отечественной эстрады Анна Седокова получила свой собственный «миллион алых роз» в дар от ухажера, имя которого пока не торопится раскрывать общественности. Однако роскошный подарок, который занял всю кровать, показала поклонникам с превеликим удовольствием. И хотя преданные почитатели убеждены, что их любимица достойна всего самого лучшего, такое количество цветов даже им показалось чрезмерным.
«Не могу не думать о том, сколько денег будет выброшено в урну» «Это просто какая-то свалка цветов. Кроме круглой цены ничем не отдает. Не вижу ни романтики, ни чувств — деньгами сверкнули и только» «Он директор цветочного рынка?» «Чувствую, букетику из 9 роз вы явно были бы не рады» «Сколько химии на кровати — ужас. Не дышите ими! Деньга на ветер и только» «Цветочую оранжерею ограбили? Зачем столько много?» «Если бы это только красиво было, а то один выпендреж. На похоронное ложе смахивает!» «Вот лучше бы деньгами отдал. Полезное что купили бы»
Стоит отметить, что с общепринятой точки зрения личная жизни звезды складывается с трудом. Анна — мать троих детей, и все рождены от разных мужчин. В связи с этим возникает множество проблем в вопросах опеки. К примеру, совсем недавно Седокова находилась в непростой судебной тяжбе с бывшим мужем Максимом Чернявским, отстаивая свое право на воссоединение с дочерью Моникой. И хотя конфликт в прошлом и бывшие супруги смогли примириться, звезде определенно стоит поменять что-то в своей жизни. А потому обеспокоенные поклонники не оценили такой явный штурм со стороны очередного мужчины, и попросили Анну с предельной осторожностью бросаться в новые отношения.
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