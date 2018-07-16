Ненормативная лексика на работе: ругаться нельзя запретить

Напомним, что по данным исследования «Левада-центр» , проведенном в 2015 году, каждый второй россиянин ругается матом (49% опрошенных). Давно вступил в силу закон, запрещающий использование ненормативной лексики в СМИ. Но де-факто мало что от его действия изменилось — большинство граждан нашей страны как матерились, так и продолжают материться. Впрочем, в данной статье мы не претендуем на роль борцов за морально-нравственные принципы, помогают или вредят «сильные словечки» в работе — вот в чем вопрос. О влиянии ненормативной лексики на бизнес-процессы рассуждает Алексей Галицкий, управляющий партнер кадровой компании по подбору бизнес-персонала.

Когда мне было 20 лет, я пришел работать менеджером активных продаж в компанию на только тогда зарождающемся рынке государственных инвестиционных фондов. Меня удивил существующий внутри команды диссонанс: весь коллектив демонстрировал вежливость и деловой этикет. Однако, когда я переступил порог отдела продаж, то словно попал в другой мир — сотрудники не просто употребляли матерные слова, они общались матом. В первый момент это немного обескуражило, но, в конечном итоге, я понял, что это абсолютно нормально внутри конкретного коллектива и стал использовать такую же лексику просто потому, что так проще и быстрее донести информацию до собеседника.

Существует исследование, суть которого заключается в корреляции между средней продолжительностью слов в приказе и эффективностью ведения военных действий конкретной страны. Если не использовать ненормативную лексику, то длина приказа в русском языке увеличивается почти в 1,5 раза. Поэтому начнем с того, что мат можно использовать.

Когда уместно использовать мат?

На мой взгляд, уместность употребления в речи ненормативной лексики определяется аудиторией. Вы смело можете использовать мат, когда это принято в определенной группе людей, я для себя называю «касте». Например, в «касте продажников» принято материться. Большинство людей из этой сферы деятельности постоянно используют «крепкое словцо» в работе.

Вторая история — «каста топов». Особенности корпоративного языка часто идут от собственников бизнеса или учредителей/инвесторов. Впрочем, за рамки касты подобное, вольное использование внутренних коммуникаций не распространяется. Состальным персоналом и деловыми патнерами общение поддерживается на строгом, выдержанном языке.

А если взять и разрешить мат на работе?

У нас в компании существует директива, которая распространяется на операторов call-центра. Я сам работал на исходящих звонках и отлично понимаю, насколько это стрессовая работа. Собеседник может быть не слишком адекватным или излишне агрессивным. Но для меня моральное здоровье наших сотрудников важнее, чем моральное здоровье любого из соискателей, которого обзванивают операторы. Поэтому у них есть возможность послать клиента прямо так, как хочется, если это приведет к улучшению состояния сотрудника.

Клиентом в данном случае выступает кандидат. Пользоваться этим правилом не рекомендуется, но возможно. Мы говорим нашим сотрудникам: «Если кто-то из телефонных собеседников, будет настолько резок и груб, намеренно попытается вывести тебя из состояния равновесия, можно использовать это „оружие“ и послать своего собеседника. За это мы не уволим». При этом я еще не получил ни одного замечания, что кто-то из наших сотрудников матерится на клиентов.

Чтобы пояснить ситуацию, я приведу пример. В медитации существует такая практика — в определенный момент времени дать уму возможность думать о чем хочется. То есть, если до этого ты практиковал осознанность, сосредотачивал свое внимание на ощущениях в теле, то в какой-то момент нужно сказать самому себе, что сейчас мой мозг делает то, что хочет. В этот самый момент мозг начинает успокаивается, спускать пар. Это удивительное свойство человеческого организма! Я думаю, именно возможность материться, которую мы даем подчиненным, приводит к аналогичному эффекту — успокаивает, дает какую-то дополнительную уверенность. Как показывает практика, с клиентами у нас никто не материться, но такая возможность у операторов есть.

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