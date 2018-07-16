Почему Бог отправил на землю сына, а не дочь

Евангелие от Иоанна гласит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (3:16). Казалось бы, этот отрывок религиозного текста вполне понятен и не может вызвать никаких вопросов. На самом же деле верующие часто интересуются, почему Господь отправил на землю именно младенца мужского, а не женского пола.

Первым был Адам

Касательно того, почему Бог отдал именно сына, а не дочь, для спасения человечества священник Филипп Парфенов предполагает, что причиной тому стала, если так можно выразиться, своеобразная традиция. «Первым был сотворен Адам, мужчина, а женщина второй, и ее положение более подчиненное» — пишет служитель церкви.

По мнению многих богословов, мужчина с момента своего сотворения всегда играл главенствующую роль, в отличие от женщины. «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» — рассудил Господь (Быт.2:18). Именно эту библейскую историю и приводит в первую очередь священник Андрей Лоргус, размышляя об источниках неравенства между мужчинами и женщинами. По словам Лоргуса, согласно библейским текстам, Адам абсолютно самостоятельная личность. Ева же сотворена из адамового нутра: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2: 23).

Христос таким образом является Новым Адамом, или вторым, в противопоставлении первому, ветхому» — подытоживает свою мысль Парфенов.

Мужской род Известный исследователь библии А. Строк в своей книге «Мужчины и женщины. Равные, но разные» также не смог обойти тему половой принадлежности Иисуса Христа стороной. В своем труде Строк приводит феминистическую версию о том, что Иисус родился мужчиной только потому, что того требовали общество и законы того времени. Дело в том, что, как указывается в книге, «иудейские традиции I века нашей эры не позволяли женщинам проповедовать и занимать руководящие должности». А потому причина, по которой Бог отправил на землю именно своего сына, а не дочь, как гласит содержание книги Строка, состоит вовсе не в том, что Господь считает мужчин выше женщин.

Кроме того, христианский Господь, как пишет Строк, всегда употребляется только в мужском роде, как бы мы его ни называли: Бог, Создатель, Всевышний и т.д. Иного не дано. А Христос в свою очередь, являясь наследником, представителем Господа на земле по природе своей обязан был быть именно мужчиной.

Пути Господни

Многие священники советуют прихожанам вообще не зацикливаться на подобных проблемах. «Вы бы с тем же успехом могли спросить: „А почему Господь послал Дочь, а не Сына“ — пишет Филипп Парфенов. А апостол Павел говорил: „Как непостижимы судьбы Его (Бога) и неисследимы пути Его! (Рим.11:33). Блаженный Феофилакт несколько конкретизировал слова апостола: “… неисследимы, то есть не могут даже быть исследуемы. Пути Его не только не могут быть постигнуты, но даже исследованы». «Бедственно любопытствовать о глубине судеб Божиих, ибо любопытствующие плывут в корабле гордости», — писал Преподобный Иоанн Лествичник. Так что, с какой целью Господь сделал своим посланником на земле именно сына, мы, наверное, не узнаем никогда.