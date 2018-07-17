Красивые даты августа выбрали для свадеб более 400 пар Иркутской области

427 пар поженятся 8 и 18 августа 2018 года в Иркутской области.

Как сообщает региональная служба записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в первую дату брак зарегистрирует 181 пара, в том числе 88 пар в Иркутске, а во вторую — 246 пар, в том числе около 100 пар в Иркутске.

В пресс-службе ЗАГСа отмечают, что летние месяцы всегда наиболее привлекательны для свадебных церемоний. Так, 8 июля нынешнего года в брак вступили 175 пар, а рекордное за десять лет количество свадеб сыграно 8 августа 2008 года — тогда в Иркутской области поженились около 650 пар. Всего за шесть месяцев этого года в Иркутской области поженились 7 318 пар молодоженов.