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В «красивые» даты августа в Иркутской области поженятся более 400 пар
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В «красивые» даты августа в Иркутской области поженятся более 400 пар 

Байкал24.ru 53 минуты назад
Как сообщили в пресс-службе региональной службы ЗАГС, 8 августа (08.08.18) свой брак зарегистрирует 181 пара молодоженов, 88 из них поженятся в Иркутске. А 18 августа в области официально зарегистрируют 246 браков, в том числе, около ста — в Иркутске. Как отмечают в отделах службы ЗАГС Иркутской области, летние месяцы всегда наиболее привлекательны для свадебных церемоний. Так, 8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и верности, в Приангарье брак зарегистрировали 175 пар молодожёнов. А август пользуется популярностью благодаря повторяющимся цифрам. Отметим, что за первые шесть месяцев текущего года в Иркутской области поженились 7 318 пар.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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