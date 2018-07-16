Школьные обеды ЕМУП «Золушка» обернулись уголовным делом

В ходе проверки были выявлены нарушения в сфере закупок, качества и безопасности продуктов. Виновным может грозить до четырех лет лишения свободы, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал»

Уголовное дело было возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», одна из санкций которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорной проверки в деятельности предприятия были выявлены многочисленные нарушения законодательства, касающиеся закупок, качества и безопасности продуктов. Так, при закупке продуктов изменялась информация об объемах и сортах продуктов, завышалась их стоимость. При закупке сливочного масла его количество было уменьшено с 151,3 тыс. до 138, 4 тыс., но при этом стоимость одной упаковки повысилась с 63 до 94 рублей. В итоге общая стоимость оказалась превышена на 3 млн рублей.

Также предприятие заключило 7 договоров на поставку курицы, куриных голеней и филе стоимостью более 21,9 млн рублей. Однако проверка выявила, что один килограмм замороженого филе оказался дороже на 51,3% в сравнении со средней ценой на рынке, охлажденное филе — на 33%. В результате стоимость заморженного куриного филе была завышена на 4,2 млн рублей, а охлажденного — на 165,6 тыс. рублей.

Вместе с тем ЕМУП «Золушка» закупало продукцию у трех предприятий-производителей фальсификата, внесенных в список Роспотребнадзора . При приемке продуктов не проверялась сопроводительная документация, подтверждающая качество и безопасность, в платежных поручениях не было ссылок на договоры поставки и партии товара, из-за чего было невозможно подтвердить, действительно ли заказчик оплачивал услуги поставщиков.

Кроме того, в договорах на приготовление школьных обедов, накрытие и уборку столов также выявились нарушения: услуги были оплачены, но по факту не выполнялись, так как в это время в школах были каникулы.

Напомним, ранее прокуратура проводила проверку совместно со специалистами Роспотребнадзора, в ходе которой выяснилось, что санитарное состояние пищеблоков также оказалось удовлетворительным: продукты были просроченными, овощи — сгнили, на посуде обнаружены сколы.