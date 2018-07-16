В Прикамье во время рыбалки пропал 15-летний подросток

Для поисков ребёнка нужны волонтёры.

«Саша вместе с другом и его папой приехали из Кунгура. 15 июля в пять часов утра он вышел из палатки и сказал, что пошёл на речку рыбачить. Но обратно он не вернулся. Они искали сначала своими силами. И только к вечеру сообщили родителям и в полицию, что Саша пропал», — рассказала знакомая семьи Анжелика.

Для поисков пропавшего Александра Култышева нужны волонтёры. Желательно с лодками.

«Ехать нужно в сторону горнолыжного комплекса. Не доезжая до него будет поворот направо», — описала район поисков Анжелика. Для координации на местности можно позвонить ей по номеру: 8—922-269-665.