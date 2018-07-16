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Путешественник во времени рассказал о фиктивной смерти рэпера Тупака
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Путешественник во времени рассказал о фиктивной смерти рэпера Тупака 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Путешественник во времени Ной, который, как он утверждает, прибыл в наше время из 2030 года, заявил, что известный в 1990‐е годы исполнитель Тупак (Tupac Amaru Shakur, известный как 2Pac) не погиб в 1996 году. Его убийство было инсценировкой, в которой замешаны иллюминаты ‐ тайное мировое правительство, заявил Ной в интервью телеканалу ApexTV.
Уроженец Гарлема Тупак Амару Шакур, более известный как Tupac, 2Pac и Makaveli, родился в 1971 году. Его называют первым исполнителем, который выпустил музыкальный альбом, находясь в заключении.
В сентябре 1996 года он был ранен в перестрелке в пригороде Лас-Вегаса и впал в кому. Через время по решению своей матери он был отключен от систем жизнеобеспечения: травмы, полученные певцом в перестрелке, оказались несовместимы с полноценной жизнью.
Путешественник во времени Ной заявил, разбирая эту историю, что он в будущем пытался точно выяснить, что же произошло с Тупаком. «Я смог понять, что Тупак не мертв, но он был в критическом состоянии примерно еще год после его мнимой „смерти“. По словам хрононавта, смерть легенды хип-хопа была постановочной и инсценирована, потому что рэпер открыл некоторые секреты иллюминатов.
В рэп‐музыке замечена печальная тенденция: успешные исполнители хип‐хопа преждевременно умирают молодыми. Возможно, причина в генетической памяти о пропитанных кровью улицах гетто. Так ушел и самый влиятельный рэпер в истории — Тупак Шакур. Он вдохновил десятки звезд от Eminem до 50 Cent, заработал огромное состояние и вошел во всевозможные рейтинги величайших исполнителей. Тупак умер, изрешеченный пулями, как герой своих песен.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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