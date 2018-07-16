Путешественник во времени рассказал о фиктивной смерти рэпера Тупака

Путешественник во времени Ной, который, как он утверждает, прибыл в наше время из 2030 года, заявил, что известный в 1990‐е годы исполнитель Тупак (Tupac Amaru Shakur, известный как 2Pac) не погиб в 1996 году. Его убийство было инсценировкой, в которой замешаны иллюминаты ‐ тайное мировое правительство, заявил Ной в интервью телеканалу ApexTV.

Уроженец Гарлема Тупак Амару Шакур, более известный как Tupac, 2Pac и Makaveli, родился в 1971 году. Его называют первым исполнителем, который выпустил музыкальный альбом, находясь в заключении.

В сентябре 1996 года он был ранен в перестрелке в пригороде Лас-Вегаса и впал в кому. Через время по решению своей матери он был отключен от систем жизнеобеспечения: травмы, полученные певцом в перестрелке, оказались несовместимы с полноценной жизнью.

Путешественник во времени Ной заявил, разбирая эту историю, что он в будущем пытался точно выяснить, что же произошло с Тупаком. «Я смог понять, что Тупак не мертв, но он был в критическом состоянии примерно еще год после его мнимой „смерти“. По словам хрононавта, смерть легенды хип-хопа была постановочной и инсценирована, потому что рэпер открыл некоторые секреты иллюминатов.