Ещё
Стартовал конкурс на реализацию лучшего проекта лестницы
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Все вокруг воняет и тухнет»
«Все вокруг воняет и тухнет»

Стартовал конкурс на реализацию лучшего проекта лестницы 

Roomble.com 36 минут назад
Фото: Roomble.com
11 июля в Доме на Патриарших состоялся клубный вечер компании «Лестница мечты». Гости узнали много интересного о производстве. Затем был анонсирован конкурс — его итоги объявят в мае следующего года.
Сооснователь «Лестницы мечты» Алексей Степанов рассказал, что компания провела полную реорганизацию штата сотрудников, приобрела производственную базу в Минске, современное итальянское оборудование и измерительные приборы. Он отметил, что отдельным достижением считает производство гнутых поручней и тетив, а наибольшим спросом пользуются консольные и арфообразные лестницы.
Наталья Полякова, сооснователь компании, добавила: «Но мы любим дерево, дерево — это классика, которая никогда не выйдет из моды, и мы стараемся совершенствовать технологии работы с деревом. Но главное — хотим, чтобы в каждом доме была именно красивая лестница, чтобы ей отводили не только техническую роль, ведь она пронизывает всё пространство и может по праву быть главной в интерьере».
Перед гостями выступил региональный представитель марки Clage в России Борис Семёнов. В 2017 году семейный бизнес с 67-летним опытом производства приборов для нагрева воды вошёл в топ-100 инновационных компаний Германии в сегменте малого и среднего бизнеса, отобранных из 5 000. Основными принципами работы Борис назвал энергоэффективность, безопасность и клиентоориентированность. Портал Roomble.com выступил информационным партнёром.
Читайте также:
7 событий в мире дизайна и архитектуры: самое интересное за декабрь
Компания «Хогарт» организовала квест на джипах
14 сентября в «Хогарт» пройдёт семинар по безбарьерным пространствам
Roomble.com: последние новости
Настало время шлангов Шкафы на кухне: стоит ли делать их до потолка, плюсы и минусы Домашняя библиотека: секреты создания, тонкости размещения и советы по уходу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все вокруг воняет и тухнет»36
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике4
А вы угадаете, для чего это нужно?1
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа26
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение