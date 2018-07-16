Стартовал конкурс на реализацию лучшего проекта лестницы

11 июля в Доме на Патриарших состоялся клубный вечер компании «Лестница мечты». Гости узнали много интересного о производстве. Затем был анонсирован конкурс — его итоги объявят в мае следующего года.

Сооснователь «Лестницы мечты» Алексей Степанов рассказал, что компания провела полную реорганизацию штата сотрудников, приобрела производственную базу в Минске, современное итальянское оборудование и измерительные приборы. Он отметил, что отдельным достижением считает производство гнутых поручней и тетив, а наибольшим спросом пользуются консольные и арфообразные лестницы.

Наталья Полякова, сооснователь компании, добавила: «Но мы любим дерево, дерево — это классика, которая никогда не выйдет из моды, и мы стараемся совершенствовать технологии работы с деревом. Но главное — хотим, чтобы в каждом доме была именно красивая лестница, чтобы ей отводили не только техническую роль, ведь она пронизывает всё пространство и может по праву быть главной в интерьере».

Перед гостями выступил региональный представитель марки Clage в России Борис Семёнов. В 2017 году семейный бизнес с 67-летним опытом производства приборов для нагрева воды вошёл в топ-100 инновационных компаний Германии в сегменте малого и среднего бизнеса, отобранных из 5 000. Основными принципами работы Борис назвал энергоэффективность, безопасность и клиентоориентированность. Портал Roomble.com выступил информационным партнёром.

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