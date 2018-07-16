Гарри Стайлс признался, что он тоже «немного гей»

Гарри Стайлс (Harry) открыто поддерживает ЛГБТ сообщество, а на его концертах нередко можно увидеть радужный флаг.

Поклонники часто приносят на концерты огромные плакаты: на них — не только признания в любви и слова благодарности, но и истории о том, как они решились на каминг-аут. Например, одна из фанаток Гарри, которая однажды пришла на его концерт, сразу после выступления рассказала матери о своей сексуальной ориентации.

А на последнем концерте в Калифорнии бывший участник One смело заявил:

«Все мы немного геи!»

Толпа радостно завизжала, затопала и зааплодировала! Эта фраза стала ответом на на надпись на одном из плакатов поклонника Гарри:

«Я гей! И я люблю тебя!»

Гарри, кстати говоря, даже ответил взаимным «I».

Это было заключительное шоу его мирового турне. Когда концерт закончился, Гарри поблагодарил поклонников за их любовь и бесконечную поддержку.

«Сейчас меня прямо накрывают эмоции, — сказал музыкант. — Спасибо моим друзьям, моей семье, моему менеджеру, которые сегодня здесь. Благодаря вам я оказался здесь января-го, прошел через коридор, туда, где проходил саунд-чек The. Это было прекрасно! С тех пор я всегда мечтал выступить на этой сцене!»

Гарри доказал — мечты сбываются! Особенно когда тебя окружают люди, которые любят тебя всем сердцем.

«Я благодарен вам от всего сердца. Вы изменили мою жизнь! Я так сильно вас люблю! Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» — завершил свою речь музыкант.

Первый сольный тур Гарри Стайлса состоял из 89 концертов в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Азии. И это был грандиозный успех!