Иоанн Креститель: самые важные факты

1. О рождении и детстве Иоанна нам известно по рассказу апостола Луки. Иоанн родился у пожилой бездетной пары — священника Захарии и праведной Елисаветы (родственницы Девы Марии). Архангел Гавриил, явившись Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына, Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой. Когда Дева Мария узнала, что её родственница Елисавета беременна, она пришла навестить ее, и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа». Таким образом, своей матери Иоанн предсказал мессию, ещё будучи в утробе. Родился Иоанн на полгода раньше Иисуса (его родственника). Отец Иоанна всё ещё оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн, родственники потребовали от отца подтвердить его письменно: «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. (Лк.1:63-66). Евангелие упоминает о последующем детстве Иоанна вкратце, говоря лишь, что он „был в пустынях до дня явления своего Израилю“, то есть до достаточно взрослого возраста.

Рождество Иоанна Предтечи, Конец XV века. Новгород

2. В пустыне Иоанну был „глагол Божий“, после чего он отправился проповедовать. Иоанн вёл аскетичный образ жизни, носил грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным ремнём, питался диким мёдом и акридами (вид саранчи). По всей Иордании проповедовал Иоанн крещение как покаяния для прощения грехов. Он призывал покаяться в грехе и требовал восстановления патриархального уклада Иоанн не был обычным проповедником — он передавал людям волю Бога ибо был исполнен Духа Святого будучи ещё во чреве матери. Приходившим к нему войнам он говорил — „Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем“. Приходившим к нему мытарям — „Ничего не требуйте более определённого вам“. Всем остальным, приходившим к нему — „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же“. Его последователи образовали особую общину — „ученики Иоанновы“, в которой господствовал строгий аскетизм.

Иоанн Предтеча в пустыне. Конец XV века. Новгород.

3. К Иоанну, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришёл Иисус с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: „мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?“. На это Иисус ответил, что „надлежит нам исполнить всякую правду“ и принял крещение от Иоанна.

Иоанн Предтеча с житием. 1756 г. Василий Никитин. Костромские письма.

4. Когда Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену и женился на ней, тот заключил Иоанн в тюрьму, но не решался казнить его, так как Иоанн был популярен в народе и это могло вызвать массовые беспорядки. Дочь Иродиады Саломея в день рождения Ирода Антипы „плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним“. В награду за танец Ирод пообещал Саломее выполнить любую её просьбу. Она по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна за обличение её брака, попросила голову Иоанна Крестителя и „Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей“. В темницу к Иоанну был отправлен оруженосец, который отсёк ему голову и, принеся её на блюде, отдал Саломее, а та „отдала её матери своей“. Тело Иоанна было погребено его учениками.

Св. Иоанн Креститель

5. Слова и порочества Иоанна Крестителя

Я глас вопиющего в пустыне (Ин.1:23)

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.3:2)

Я крещу вас в воде в покаяние (Мф 3:11)

Ничего не требуйте более определённого вам (Лк.3:13)