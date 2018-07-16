Ноябряне всем городом опекают дедушку из Узбекистана

Этим летом ноябряне часто видят одинокого пожилого мужчину, играющего на аккордеоне на улице в надежде заработать на пропитание.

Недавно горожанин Виктор Блоха кинул клич в соцсетях с просьбой помочь Николаю Ивановичу, так зовут уличного музыканта. Его инструмент и единственное средство заработка пришел в негодность. На левой стороне аккордеона провалились два с половиной ряда кнопок.

Как оказалось, Николай Иванович уже не первый раз приехал в Ноябрьск из Узбекистана, чтобы за лето заработать немного денег. Скромный заработок помогает ему пережить длинную зиму.

Ноябряне не оставили дедушку в беде. В соцсетях началась переписка. Кто-то готов был купить ему другой инструмент, кто-то предлагал скинуться на аккордеон. В результате в тот же день ноябрянка Аурика Райнес подарила старику свой аккордеон. Кроме того, теперь люди несут ему одежду, обувь и продукты.