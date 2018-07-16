Ещё
Ноябряне всем городом опекают дедушку из Узбекистана
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Все вокруг воняет и тухнет»
«Все вокруг воняет и тухнет»

Ноябряне всем городом опекают дедушку из Узбекистана 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Этим летом ноябряне часто видят одинокого пожилого мужчину, играющего на аккордеоне на улице в надежде заработать на пропитание.
Недавно горожанин Виктор Блоха кинул клич в соцсетях с просьбой помочь Николаю Ивановичу, так зовут уличного музыканта. Его инструмент и единственное средство заработка пришел в негодность. На левой стороне аккордеона провалились два с половиной ряда кнопок.
Как оказалось, Николай Иванович уже не первый раз приехал в Ноябрьск из Узбекистана, чтобы за лето заработать немного денег. Скромный заработок помогает ему пережить длинную зиму.
Ноябряне не оставили дедушку в беде. В соцсетях началась переписка. Кто-то готов был купить ему другой инструмент, кто-то предлагал скинуться на аккордеон. В результате в тот же день ноябрянка Аурика Райнес подарила старику свой аккордеон. Кроме того, теперь люди несут ему одежду, обувь и продукты.
Красный Север: последние новости
В Ноябрьске косолапые взломщики съели 20 банок сгущенки и 30 – тушенки Жизнь взыщет с родителей, чьи дети «никому ничего не должны» В Тарко-Сале женщина спасла трехлетнего ребенка от падения из окна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все вокруг воняет и тухнет»36
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике4
А вы угадаете, для чего это нужно?1
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа26
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение