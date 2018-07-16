«В нашей жизни было много разного»: Анжелика Варум обратилась к мужу

Анжелика Варум публично обратилась к имениннику Леониду Агутину. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала трогательный текст. «Чем дольше я живу на этом свете, тем все более невероятным мне видится то, как двое находят друг друга и на протяжении многих лет остаются самыми близкими в мире людьми (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.», — начала свой пост Варум.

К этому обстоятельству артистка, по ее словам, относится как у чуду и старается «как настоящий дар» оберегать и хранить его. «Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного… Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов», — обратилась к Леониду Агутину супруга.

По мнению артистки, вся прелесть и яркость жизни как раз и заключена во взлетах и падениях. «По прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно — я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идет мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя», — призналась певица.

В заключение Варум пожелала супругу: «Помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту хочу пожелать тебе, мой родной, неиссякаемого вдохновения и тёплой, тонко чувствующей, благодарной публики еще на долгие-долгие годы, потому что твоя музыка согревает наши сердца!» Отметим, что многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям.

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