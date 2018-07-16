Как в Сербии называются фрукты и ягоды и что местные жители из них делают

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Конечно, сербский язык нам близок и в целом понятен, но перед гастрономическим путешествием в эту страну не помешает сориентироваться во фруктово-ягодной терминологии, чтобы на месте уже не тратить время на лингвистические шарады. Куда бы вы ни направились из Белграда путешествовать по Сербии, изобилие тамошних фруктовых садов и ягодных плантаций просто-таки бросается в глаза. Собственно говоря, и выезжать из столицы даже не обязательно, достаточно сходить на один из многочисленных городских рынков, чтобы хорошенько изучить этот вопрос, а заодно и напробоваться всласть.

Начинайте с абрикоса, по-сербски кайсия (Kaisija). На своих ценниках торговцы пишут slatka, это не только обычная рыночная завлекалочка, в данном случае им можно верить. И если свою грушу (Kruška) они сравнивают с медом, это тоже святая правда, сможете убедиться лично. Неожиданно крупная вишня (Višnja) тоже сладкая. Вкусна и слива (Šljiva) с благородным голубовато-сизым налетом.

Запоминайте, как пишется название того или иного фрукта или ягоды по-сербски. Это знание вам пригодится с первого же дня. Практически все они широко используются в производстве фирменного для этой страны напитка — ракии, крепкой и душистой. Соответственно и все эти слова вы увидите на бутылочных этикетках. За одним, пожалуй, исключением: грушевую ракию обычно делают из одного конкретного сорта, хорошо известного по этому поводу и в других странах — Williams, так что и на бутылке скорее всего будет написано Viljamovka.

Запишите также очень важное в гастрономической Сербии слово дунья (Dunja). Это айва, на рынках она встречается не так часто, все-таки с ней надо уметь обращаться. Но айвовая ракия очень популярна и у местного населения, и у многочисленных туристов, она действительно того стоит. Есть, правда, нюанс: говорят, что якобы айвовой ракии в стране продают гораздо больше, чем можно было бы произвести из всего урожая этого фрукта, так что будьте бдительны, можно нарваться на подделку.