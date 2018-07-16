Бренд «Нарзан» останется достоянием России и Кавминвод

Государство продолжит контролировать качество нарзана, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе АО «Кавминкурортресурсы».

Суд по интеллектуальным правам решил, что местная торговая марка «Нарзан» должна остаться в собственности государства, а продукция по-прежнему будет проходить госконтроль качества. Это значит, что под брендом «Нарзан» можно продавать только минеральную воду, добытую из определённых скважин в Кисловодске, соответствующую тем свойствам, которые закреплены за торговой маркой. АО «Нарзан» не получил права разливать любую другую воду и продавать её под видом нарзана.

«Правительство страны поставило перед всеми нами задачу — сохранить достояние Кавказских Минеральных Вод, в том числе, бренд минеральной воды «Нарзан». Мы не имеем права бездействовать, пока кто-то наносит непоправимый урон недрам. Это российское достояние — и должно им оставаться», — прокомментировал руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий

Напомним, ранее руководство АО «Нарзан» обратилось в суд, чтобы получить право продавать под брендом «Нарзан» любую другую продукцию. По заявлению истца, вода из кисловодских скважин давно потеряла прежние свойства, поэтому охрана товарного знака больше не нужна. Суд с позицией истца не согласился. Кроме того, теперь государство будет следить не только за качеством нарзана, но и за объёмами его добычи, чтобы скважины Кисловодска не истощились.