Многодетной костромичке отказались выплачивать льготы

Многодетная мать из Галича обратилась в ОГКУ «Центр социальных выплат» за социальной поддержкой, но там ей отказали, узнал KOSTROMA.TODAY. Она предоставила все необходимые документы, но не захотела подписать согласие на обработку персональных данных по религиозным убеждениям.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, после отказа женщина обратилась за помощью в районную прокуратуру . Прокурор пришёл к выводу, что многодетная мать и так предоставила нужное количество персональных данных в документах, а значит, подпись необязательна.

После этого галичский прокурор обратился в суд с требованием, чтобы «Центр социальных выплат» предоставил многодетной матери всю необходимую помощь. Суд удовлетворил требование прокурора.

Однако центр с решением суда не согласился и обжаловал его. Суд второй инстанции рассмотрел его жалобу, но не удовлетворил.

Теперь центр будет предоставлять всю необходимую помощь многодетной матери.