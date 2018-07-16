К истине через дзен. Почему буддисты не воспринимают Будду как Бога

Буддистский монах из Польши Томек Домбровский рассказал корреспонденту «АиФ–Сибирь об истинной цели жизни и своём пути.

Из экономиста в монахи

Идти на встречу с монахом было страшно. Ведь при мысли о монашестве представляется человек строгий и нелюдимый. Даже задумалась, а не надеть ли мне на интервью тёмную юбку в пол? При встрече мои страхи сразу же исчезли — передо мной сидел улыбчивый человек средних лет, бритый налысо. Добрые глаза и монашеское одеяние.

Томек Домбровский родился и прожил большую часть жизни в Польше. Там он получил образование экономиста, но после смерти отца его жизнь резко изменилась. Он задумался о смысле своего бытия — что такое жизнь и смерть, для чего он живёт, зачем в мире существуют страдания. В момент распутья в родном Кракове 23 года назад он встретил своего будущего учителя.

»В юности я увлекался карате, и перед тренировками нам устраивали короткие медитации», — вспоминает Томек. — Я нашёл что-то привлекательное в этом для себя, эти медитации меня притягивали. А после смерти отца я вновь начал интересоваться медитацией и увидел на улице листовку, на которой был изображён лысый медитирующий человек. Людей приглашали на встречу с мастером в книжный магазин. Я пришёл, посмотрел на него и почувствовал, как от него веет добротой, силой и мудростью. Я почувствовал себя с ним идентичным».

После этого Томаш стал регулярно посещать практики, а в скором времени отправился к своему учителю в монастырь, который находится во Франции. Там он быстро понял, что хочет стать монахом дзен, хотя на тот момент Томашу было всего 20 лет!

«Через год жизни в монастыре мастер отправил меня в Варшаву, чтобы рассказать людям о практике. У меня колени подкосились и началась паника, — вспоминает Томаш. — Ведь я ещё ничего не знал и не понимал, но мастер сказал: «Позволь, чтобы твоё сердце само решило». Этот ответ меня не очень успокоил¸ но я поехал, потому что меня тянуло туда. Во время занятий медитацией люди задавали мне разные вопросы, а я на них отвечал. И именно тогда я почувствовал: это то, что я хочу делать всю жизнь».

На пути монаха встречались разные люди и города. Например, уже 5 лет Томек приезжает в Россию. К слову, сибиряки полюбились ему.

«Это люди на вид суровые, но с очень большим сердцем», — говорит монах. — Я думаю, что в большом городе жить трудно, поэтому все ходят напряжённые. Но я вижу их доброту, спрятанную за усталостью и стрессом. Очень славные… »

Формула счастья

Во время беседы с монахом было логично затронуть вопросы об основных идеях буддизма. Томек объяснил, что нельзя Будду воспринимать как Бога, а следовательно, и буддизм считать религией.

«Будда был обычным человеком, — напоминает монах дзен. — Он не хотел создавать религию и не желал, чтобы люди воспринимали его как Бога, который будет нести за них ответственность. Он всего лишь искренне практиковал медитацию и хотел, чтобы люди поняли, что сами отвечают за своё счастье и за свою жизнь. А ещё чтобы они реализовали своё внутреннее пространство, которое свободно от смерти. Такие выводы Будда сделал неслучайно, ведь в минуты глубокой медитации в человеке что-то меняется и он начинает интуитивно глубже понимать, что такое жизнь и смерть».

По легенде, однажды после многих лет интенсивной медитации Будда понял, что человек не рождается и не умирает. Люди же тем временем отдалились друг от друга, закрылись в своих проблемах, а от этого в мир пришли страх и страдания. Они, в свою очередь, породили невежество, злость, гнев, зависть и ненависть. Будда понял, что именно эти качества не дают человеку спокойствия.

Как объяснил монах, слово «буддизм» придумали в Европе, а в Азии такого слова нет. Там говорят «практикую учение Будды» или «практикую Путь пробуждённого ясного ума».

Вообще, последователи буддизма — люди неординарные. Один из их главных постулатов — делать то, что нравится, но чтобы при этом не страдали окружающие. То есть важно не быть рабом какой-то определённой организации или философии, нужно оставаться свободным человеком и искренне делать то, что желает сердце.

«Буддизм — это не армия, — утверждает Томек. — Поэтому определённых правил для всех нет. Например, некоторые последователи Будды употребляют в пищу мясо, другие придерживаются вегетарианства. Кто-то допускает многожёнство, а кто-то не приемлет это, другие вообще принимают целибат (обет безбрачия). Главное, чтобы никто не страдал от ваших идей и действий».

Напоследок монах пожелал всем людям не бояться делать ошибок — ведь мы пришли на землю затем, чтоб учиться и любить всем сердцем.