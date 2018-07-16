Мила Кунис рассказала, почему не любит соцсети: «Это соревнование самых громких и самых злых»

В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу, которые вовсю используют соцсети для продвижения новых проектов, Мила Кунис предпочитает соцсети избегать — и в новом интервью объяснила, почему дожидаться ее активности в Twitter или Instagram бесполезно.

По словам Кунис, с которыми наверняка согласятся многие рядовые пользователи соцсетей, в последнее время там стало слишком много негатива:

«Я с самого начала безнадежно отставала от этого тренда. Помню, в какой-то момент моя соседка по квартире сказала: «Ты вообще в курсе, есть такая штука, Facebook называется», а я ей в ответ — «Что это вообще такое? Кто им будет пользоваться? Все это странно». Потом мы начали общаться с Эштоном, а у него всегда было очень прогрессивное мышление в отношении социальных медиа, когда интернет еще предназначался для того, чтобы объединять людей. Но затем всё это выродилось в нечто уродливое, превратилось в соревнование — кто самый громкий, кто самый злой, кто самый негативный. Никакого удовольствия участвовать в этом мне не доставит».

попкорнnews