Рэпер Моргенштерн объяснил, почему сбежал от фанатов в Уфе

Алишер Моргенштерн — уфимский рэпер и видеоблогер, популярность которому принес проект «Изирэп» на YouTube-канале MORGENSHTERN. В своем шоу он учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов за считанные минуты. Сейчас его канал насчитывает более 1 млн подписчиков. В рамках благотворительной акции Алишер дал бесплатный концерт в Уфе.

— Как ощущения после концерта?

— Супер. Но немножко переоценили свои возможности. Так скажем, в конце начался полнейший ад. Пришлось ретироваться, сбежать. Кто-то даже разбрызгал перцовку. Мирно собрались попеть песенки, поделать дела. Но, а так, в целом, классно. Я не ожидал, что будет столько народу.

— Не расстроило поведение твоих фанатов?

— Этого стоило ожидать.

— Это не первая твоя благотворительная акция. Что подтолкнуло или смотивировало заниматься благотворительностью?

— Мне хочется быть полезным обществу просто, и все. Никогда не было цели накопить много денег, быть богатым. Еда есть, хватает на отдых, на развлечения и все. Можно поделиться избытками.

— Помнишь свои ощущения, когда в первый раз ты поучаствовал в благотворительной акции?

— Где-то в области сердца тепло стало. Очень приятно чувствовать, что ты хотя бы какой-то вклад привносишь в общество, что ты полезный, это классно. Просто нравится. Обидно, что кто-то может позволить себе все, а кто-то не может. Ведь не виноваты люди в том, что, например, без родителей. Поэтому, почему бы и нет? Делать мир лучше — это прекрасно.

— Ты создатель рубрики на своём канале «Изирэп», где доказывал, что создавать треки в стиле «новой школы» легко. Затем ты выпустил альбом в той же стилистике, за что тебя критиковали. Как ты относишься к такой критике?

— Я этот альбом написал дней за 5. Музыку делать не сложно. Сейчас особенно. Когда все есть в компьютере. Ничего в этом страшного нет. Это раньше, конечно, да — студии, аналоговые аппараты, ленты, нужно было сильно запариваться. Нет, сейчас каждый при желании может дома, с бюджетом в тысячу рублей, сделать себе альбом. Это же прекрасно.

— Не считаешь, что ты стал тем, кого критиковал?

Я и не критиковал-то особо никогда. Музыку делать легко? Легко. И мне делать ее легко.

— Ты сообщил своим подписчикам, что «Изирэпа» больше не будет. Почему? Пришлось бы делать видео про себя?

— Да не хочу просто. Желания нет. Это было весело делать, очень классный проект, отбабахали сезончик да и хватит. Нужно двигаться дальше. Не на одном же формате сидеть всю жизнь.

— Ты помнишь тот момент, когда ты стал известным? Я так понимаю, по Уфе спокойно ты пройтись уже не можешь.

— Да вообще по России сложно передвигаться. На самом деле, нет, не помню такого момента. Мы давно уже с ребятами занимаемся, у нас сначала был проект «ММД», там уже какая-то узнаваемость была, локальная. А такого, чтоб проснуться известным, нет, все постепенно набиралось.

— Ты автор дисса на Юрия Хованского . Не считаешь ли ты, что ты сел в некий «блогерский социальный лифт» и доехал на имени Хованского?

— Я не думаю, что все, что сейчас есть, это благодаря диссу. Отчасти, конечно, да. Но ничего плохо я в этом не вижу.

— На какой стадии находится ваш конфликт или он исчерпан?

— Да нет никакого конфликта. Я могу рассказать, как эта идея мне пришла. Я часто летал в то время, я боюсь летать. И я обычно курил перед самолетом, чтоб спокойно летать. Но тогда трава закончилась, и я решил напиться, а давно не пил уже. И вот напился я и проснулось во мне какое-то мужицкое быдлянство, такое «хочу, блин, на кого-нибудь дисс накатать». Кто же меня бесит? И вспомнил, вот этот парень меня бесит. И все, в самолете написал текст, прилетел домой, сделал музычку.

— Твоя строчка из дисса: «К черту стариков». Чем тебе не нравится русский YouTube? Что уже, на твой взгляд, пережиток прошлого?

— Русский YouTube… Это ужасная помойка. Особенно сейчас, когда туда приходит и засело государство, началась пропаганда. YouTube — очень страшная вещь, на самом деле. Потому что многие, так скажем, лидеры мнений этим пользуются и за большие деньги втирают своей аудитории такие неприятные вещи, что не хочется как-то ассоциироваться с блогерами.

— Как ты сам себя позиционируешь? Музыкант?

— Нет, я человек (смеется). Я не считаю себя ни блогером, ни музыкантом, ни рэпером. Мне просто хочется, чтобы я мог делать то, что мне нравится и за счет этого жить. Захотел — снял клип, захотел — видосик смешной, захотел — песенку, а завтра, может, захочу картину нарисовать или машины тюнинговать буду, не знаю.

— Твоя семья переехала в Испанию. Что сподвигло на такой шаг? С какими целями вернулся в Уфу?

— Я не буду говорить, что сподвигло мою семью, а я в Уфе… работаем, делаем дела. Я не хочу жить в Испании. Мне нравится жить в России.

— У тебя был конфликт с Кизару, который живет в Барселоне. Будет встреча? Тебе есть, что ему сказать?

— Я бы с радостью, но он меня из «черного списка» не вытаскивает, не знаю, как с ним связаться. Мне интересно узнать, на самом деле он в жизни такой, как себя позиционирует в Instagram-эфирах или все-таки это образ. Я его обожаю, вот серьезно. С радостью с ним бы встретился

— Какие дальнейшие творческие планы? Чем планируешь заниматься: музыкой или блогингом?

— Не знаю, я не планирую дальше завтрашнего дня никогда. У нас как-то все само рождается. Сидим мы с ребятками и оп — идейка пришла, ее дожали, сняли, все.

— Как ты сейчас оцениваешь музыкальный потенциал Уфы?

— Прекрасно. Если с точки зрения обучения, то музыкальное образование отвратительное у нас. К примеру, я пошел на учителя музыки, потому что там вторая профессия была звукорежиссер. Пришел я на первое занятие по звукорежиссуре, и там работают в программах двухтысячных годов, им по 20 лет уже, на ужасно старой аппаратуре. Я понимаю, денег нет, но мы держимся. Музыкальное образование в Уфе ужасное. Но у нас очень много самобытных талантов. Не знаю, с чем это связано, но Уфа — это концентрация, Атланта.

— Ты заявил, что отношения мешают тебе работать. Не изменил своё мнение?

— Нет, не поменял. Я, наверное, слишком маленький еще для этого.

— Одна из твоих визитных карточек — дреды. Сбривать не собираешься?

— Да, на самом деле думаю об этом. Мне нравятся длинные волосы. У меня кучеряшки были, а с ними ой как сложно. Дреды — классная штука. Один раз в неделю помыл, расчесываться не надо.

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