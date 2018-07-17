Необычные сады расцвели под Тюменью: подсматриваем 8 дизайнерских идей для своей дачи

Вход на фестиваль бесплатный. Тут можно сделать много классных селфи, вдохновиться идеями и прикупить что-нибудь в сад Первый в Тюмени фестиваль садов стартовал 15 июля. Красивые композиции из деревьев, цветов и разных декораций уже украсили площадки в селе Луговое, что находится в нескольких километрах от города. Здесь в своем творчестве соревнуются как именитые, так и начинающие дизайнеры. А в конце фестиваля организаторы выберут лучший проект и повторят его на одной из улиц города.

— Фестиваль акцентирует внимание на формировании культурной среды и вариантах решения городского пространства с применением современных подходов в озеленении. В течение восьми дней на площади 2,5 га проходят профессиональные, образовательные и культурные мероприятия, — сообщают организаторы фестиваля.

Но интересно здесь будет не только дизайнерам, но и обычным тюменцам, у которых есть загородный дом, или кто только задумываются о его приобретении. Фестиваль AstraGarden — это аналог английского королевского конкурса Chelsea Flower Show, который известен на весь мир. Пока на тюменскую выставку заявились не так много участников, но организаторы уже задумываются о том, чтобы сделать это мероприятие ежегодной традицией.

Эта площадка называется «Босоногое счастье». Ее авторы — Ольга Вавер и Надежда Варлакова. Это пространство, признаются дизайнеры, они создали по подобию европейских парков, где отдыхающие в любой момент могут снять обувь и побродить по тропам из камней.

Побегать босиком здесь полезно не только детям, но и взрослым. Кто знает, возможно после такого массажа кто-нибудь надумает сделать подобную площадку и в своем дворе

Со стороны кажется, что ходить по таким камням неприятно, а может и вовсе больно. Но на деле же оказалось все иначе. Мы кое-как забрали своего босоногого фотографа с площадки

«Условный город» — так называется экспозиция от дизайнеров Валерии Гребенщиковой и Елены Владиморовой. Оба автора, создавая работу, вдохновились видом Тюмени с высоты птичьего полета. Эти узкие дорожки как бы олицетворяют мозаику из улиц. Дизайнеры пояснили, что такую концепцию можно запросто воссоздать где-то в городе. Растения легко приживаются в наших непростых условиях.

Мини-сквер состоит из привычных всем яблонь, кизильника и цветников многолетников

А как вам сад «Утренний кофе»? Обычные деревянные ящики здорово вписались в пространство. Как вы думаете, а нечто подобное могло бы появиться у нас в Тюмени? Если да, то где именно?

Интересная задумка, которую легко повторить. Автор идеи — Ольга Вавер

Дизайнер призналась, что идею придумала просто: закрыла глаза и представила, где бы хотела очутиться в этот момент. Так и родилась идея поставить прямо посреди леса несколько удобных оригинальных скамеек, на которых комфортно посидеть, отдохнуть попить кофе.

— Когда я беру чашку кофе и смотрю в окно, что я хочу увидеть? Где оказаться? Вы задумывались об этом? Я вот, например, вижу себя террасе, вокруг которой хвойный лес. И сразу чувствую состояние покоя и уюта… Эта концепция привела к очень простой планировке сада, которая основана на повторении форм, — поделилась автор.

тюменцы не смогли пройти мимо этого сада

Одной из самых фотогеничных площадок оказались «Радужные детские мечты». Здесь у всех руки то и дело тянутся к телефону. Все хотят запечатлеть себя на оригинальной скамейке в форме мыльных пузырей. Красота да и только!

От фото не удержался даже наш брутальный оператор Семен. Правда, он милашка?

А если серьезно, то создатели сада как раз и пытались подтолкнуть посетителей к воспоминаниям из детства. Так что Олеся и Юрий Налобины со своей задачей справились на все 100%.

Помимо фигурной скамейки тут много кустов и других инсталляций

Еще одна интересная площадка могла бы здорово украсить какой-нибудь городской парк. Например, Гилевскую рощу или Гагаринский парк. Вам, кстати, это ничего не напоминает?

А этот сад больше напоминает деревенский дворик. Только куры тут какие-то необычные.

Цветы и растения буквально повсюду. Даже на крыше курятника!

— Для декора хозяйственного двора можно использовать практически все, что остается от благоустройства усадьбы. Вольер для заморской птицы — это нередкость для Тюмени сейчас. А озеленение кровли — это не только красиво, но и оригинальное решение для утепления помещения, — рассказала дизайнер.

Та самая заморская курица, которая, кажется, уже привыкла к Сибири

Еще дизайнер предлагает уделить внимание скворечникам. Участок получится очень интересным и в то же время не скучным

Еще одна композиция, мимо которой невозможно пройти. Не даром говорят — все гениальное просто! Такая, казалось бы, обычная фоторамка только огромных размеров может стать настоящим украшением огорода, приусадебного участка или городского парка. Главное, чтобы пейзаж открывался живописный.

Вы только посмотрите какие красивые кадры можно здесь сделать!

А как вам такая зеленая арка? По-моему, очень стильно

Какие еще идеи предлагают ландшафтные дизайнеры — смотрите в фотоальбоме нашей группы «ВКонтакте». Там еще 80 красочных снимков!