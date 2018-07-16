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Почему Меган Маркл нельзя было надеть шляпу на Уимблдоне
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Почему Меган Маркл нельзя было надеть шляпу на Уимблдоне 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Накануне Меган Маркл в компании Кейт миддлтон посетила тенисный матч в рамках женского финала Уимблдона, в октром принимала участие ее подруга, Серена Уильямс. Герцогиня Сассекская выбрала расслабленный, но элегантный образ — белые брюки, полосатая рубашка Ralph Lauren и шляпа Maison Michel. Головной убор так и остался в руках у герцогини на протяжении всего матча. Дело вовсе не в том, что Меган забыла о ней. По правилам этикета сидящие на королевской трибуне (для особых гостей предусмотрено 74 места) не могут надеть шляпы, чтобы не загораживать вид н происходящее и не мешать следить за игрой своим соседям по ложе. Видимо, об этом герцогиня узнала только на месте.
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