Когда на Русь привезли кошек

Сегодня в это трудно поверить, но до X века домашних кошек на Руси практически не было. Историки предполагают, что этих первых пушистых зверьков в Россию завезли мореплаватели.

Кошка была в то время такой редкостью, что за ее кражу взимался огромный штраф, превышающий тот, который полагался за кражу коровы. За случайное или намеренное убийство чужой кошки кроме выплаты штрафа преступник был обязан приобрести потерпевшему другую кошку.

Кошка в языческой Руси

«Продвижение» домашней кошки с юга на север России происходило очень медленно. Самые древние останки кошек, найденные археологами на территории Кировоградской, Одесской и Черкасской областей, относятся ко II-V векам новой эры — всего по одной кошке на несколько поселений.

Однако результаты раскопок, относящихся к VI-VII векам, указывают уже на появление этих животных в Пскове, Ярославле и прибалтийских городах. По сведениям ученых, только в VII-IX веках кошки оказались на территории Старой Ладоги и в Среднем Поволжье.

Кошек ценили на Руси еще до принятия христианства. Так, одним из священных животных, сопровождавших бога Велеса, был кот. Кошка являлась хранительницей домашнего очага и проводником в потусторонний мир.

С появлением на Руси христианства языческий бог Велес был запрещен. Его заменил покровитель скота святой Власий, именно поэтому имя Васька стало самой распространенной кошачьей кличкой.

Кошка в храме

Католическая Церковь считала кошек исчадьем ада и без зазрения совести сжигала бедных животных на кострах. А вот православные священники сразу прониклись к «коткам» — именно так раньше называли кошек. Пушистые зверьки охраняли съестные припасы в монастырях, а потому заслуживали к себе особого отношения и могли в отличие от собак беспрепятственно заходить в церковь.

Во Владимире, Суздале и многих других российских городах в воротах перед храмами можно увидеть небольшие отверстия, предназначенные специально для кошек.

Кошка — это роскошь

Поначалу в жилищах простых смертных кошки не водились вовсе, так как эти экзотические животные были им попросту не по карману — кошки обитали только в домах богатых особ. В патриархальной Москве кошка была атрибутом благополучия и достатка в семье.

Жили кошки и при императорских дворцах, которые, как и обычные жилые помещения того времени, очень страдали от грызунов. Так, у Петра I имелся любимый кот, которого он окрестил по традиции Василием. В 1724 году царь взял его у одного голландского купца. Петр сразу оценил пользу, приносимую этими животными, и тут же издал указ: «Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения».

А императрица Елизавета Петровна в 1745 году приказала казанскому губернатору привезти ей уже 30 котов лучших пород и человека, который ухаживал бы за ними. Считалось, что казанские зверьки — лучшие крысоловы.

Екатерина II возложила на кошек еще более важную миссию: они стали хранителями картинных галерей, ведь от грызунов страдали не только амбары, но и произведения искусства. Коты в Эрмитаже прижились и стали знамениты не меньше, чем шедевры живописи или скульптуры.

Только к концу XVIII века кошки появились и в крестьянских избах.