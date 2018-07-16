Полируй меня полностью: японцы превращают шары из алюминиевой фольги в блестящее совершенство

Что может быть обыденнее и скучнее алюминиевой фольги? Мы используем ее для упаковки и приготовления продуктов — и ничего волнующего в ней нет. Только вот один японский ювелир так не считает. На своей странице в Twitter он выложил результат многодневного труда — комок из обычной фольги он всячески обрабатывал и в итоге домучил до идеально ровного и блестящего состояния.

Тут и началось общенациональное помешательство японцев на такой простой и бюджетной идее из раздела «сделай сам». По всей стране вовсю полируют и выравнивают молотком шары из алюминиевой фольги и с гордостью выкладывают свои достижения в соцсети.

Источник: Bored Panda

Все начинается вот с такого обычного плотного шарика из фольги.

Затем, благодаря определенной доле решимости…

…и после бесчисленного количества одних и тех же движений молотком…

…десятки часов полировки спустя…

…этот шарик превращается в блестящее совершенство.

Пользователи соцсети влюбились в идею и тоже кинулись полировать.

Весь процесс превращения на видео.