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Полируй меня полностью: японцы превращают шары из алюминиевой фольги в блестящее совершенство
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Полируй меня полностью: японцы превращают шары из алюминиевой фольги в блестящее совершенство 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Что может быть обыденнее и скучнее алюминиевой фольги? Мы используем ее для упаковки и приготовления продуктов — и ничего волнующего в ней нет. Только вот один японский ювелир так не считает. На своей странице в Twitter он выложил результат многодневного труда — комок из обычной фольги он всячески обрабатывал и в итоге домучил до идеально ровного и блестящего состояния.
Тут и началось общенациональное помешательство японцев на такой простой и бюджетной идее из раздела «сделай сам». По всей стране вовсю полируют и выравнивают молотком шары из алюминиевой фольги и с гордостью выкладывают свои достижения в соцсети.
Источник: Bored Panda
Все начинается вот с такого обычного плотного шарика из фольги.
Затем, благодаря определенной доле решимости…
…и после бесчисленного количества одних и тех же движений молотком…
…десятки часов полировки спустя…
…этот шарик превращается в блестящее совершенство.
Пользователи соцсети влюбились в идею и тоже кинулись полировать.
Весь процесс превращения на видео.
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